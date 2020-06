Scharbeutz lässt niemanden mehr anreisen

Das gute Wetter lockt die Menschen an Pfingsten an die Küste. Für die Gemeinde Scharbeutz hatte das am Montagmittag Konsequenzen: "Unsere Küstenorte Scharbeutz und Haffkrug haben die Kapazitätsgrenze erreicht", teilte Bürgermeisterin Bettina Schäfer auf Facebook mit.