„Grundschüler brauchen ihre Lehrkraft“

Lübeck

In gut einer Woche geht es für die Grundschüler wieder los. Noch vor den Sommerferien sollen die Erst- bis Viertklässler täglich Unterricht im Klassenverband erhalten – trotz Corona. Kritiker halten die Entscheidung der Landesregierung für ein Risiko. Bildungsministerin Karin Prien ( CDU) verteidigt das Vorgehen im Interview mit unserer Zeitung.

Frau Prien, ab 8. Juni dürfen Grundschüler in Schleswig-Holstein wieder täglich im Klassenverband in den Unterricht. Sind wir damit Vorreiter unter den Bundesländern?

Anzeige

Karin Prien: Na ja, fast. Die Wahrheit ist, dass die Sachsen schon seit dem 18. Mai genau auf diesem Weg sind. Insofern sind wir unter den ersten Bundesländern, aber wir sind nicht die Ersten.

Weitere KN+ Artikel

Die Kontaktbeschränkungen werden für den Unterricht aufgehoben. Warum sind Grundschüler weniger gefährlich als andere? Sprich: Wieso dürfen nicht alle Schüler zurück in ihre Klassen?

Kinder sind ja nicht an sich gefährlich. Wir haben die Schulen seinerzeit geschlossen, um alle Menschen im Land zu schützen. Das waren epidemiologische Gründe. Dass wir die Grundschulen jetzt als erste öffnen, hat verschiedene Gründe. Zum einen schätzen wir es so ein, dass die Grundschüler, wenn sie sich denn anstecken sollten, weniger stark erkranken als Kinder, die älter sind. Zum anderen ist der Unterricht im Klassenverband an der Grundschule der Regelfall. Wohingegen wir in höheren Klassenstufen häufig auch gemischte Formate haben, zum Beispiel im Wahlpflichtbereich. Da ist es schwieriger mit den festen Lerngruppen. Zudem sind die Kleinen viel mehr als die Größeren darauf angewiesen, durch ihre Lehrkraft als Bezugsperson unterrichtet zu werden. Lernen auf Distanz und Freiarbeit sind für ältere Jahrgänge sehr viel besser zu machen. Der vierte Grund ist, dass wir uns in den weiterführenden Schulen in einem intensiven Prüfungsgeschehen befinden. Wir durchlaufen in den nächsten Wochen die gesamten mündlichen Prüfungen, sowohl fürs Abitur als auch für den ersten und mittleren Schulabschluss. Das nimmt die Schulen unter Corona-Bedingungen extrem in Anspruch. Deswegen ist es dort nicht möglich, daneben noch kurzfristig einen Regelbetrieb zu organisieren.

Ein wildes Toben durcheinander darf es auf dem Schulhof nicht geben, war ihre Ansage. Halten Sie das für realistisch?

Man wird das nie zu 100 Prozent verhindern können. Wir können ja auch nicht verhindern, dass sich Kinder am Nachmittag mit anderen treffen. Aber ich glaube, dass es weitestgehend möglich ist, das durchzuhalten – vor allem nachdem wir schon einiges in den letzten Wochen einüben konnten. Ein Beispiel sind unterschiedliche Anfangs- und Pausenzeiten. Natürlich erfordert das mehr an Organisation und Aufsicht aufseiten der Lehrkräfte.

Innerhalb der Schule sind feste Lerngruppen kontrollierbar. Aber wie soll das bei Kindern funktionieren, die auf den Schulbus angewiesen sind. Da gibt es ja zwangsläufig eine Durchmischung.

Im ÖPNV ist es notwendig, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, weil wir dort nicht garantieren können, dass Abstände eingehalten werden. Aber das ist auch bei allen Erwachsenen der Fall. Ich kann nur an die Eltern appellieren: Die schöne Jahreszeit sollte genutzt werden, um auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Schule zu gehen.

Was sagen Sie Eltern, die sich so sehr um die Gesundheit ihres Kindes sorgen, dass sie es jetzt lieber gar nicht in die Schule schicken wollen?

Wir nehmen die Ängste von Eltern und Kindern sehr ernst. Es gibt die Möglichkeit für die Befreiung vom Unterricht für den Fall, dass das Kind selbst, dessen Eltern oder sonstige Personen aus dem Haushalt einer Risikogruppe angehören. Wir sagen darüber hin-aus: Auch wenn eine solche Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe nicht vorliegt, gibt es in der ersten Phase auf dem Weg in Richtung Regelbetrieb die Möglichkeit zur Beurlaubung. Wir wissen aber aus Sachsen, dass die überwiegende Mehrheit der Kinder die Möglichkeit, zur Schule zu gehen, auch nutzt.

Wie ist es mit den Ängsten der Lehrkräfte? Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hält den Schritt für zu früh und sorgt sich um die Gesundheit des Personals.

Wir haben die Frage, ob wir diesen Schritt gehen, sehr intensiv mit unseren wissenschaftlichen Beratern und unserer Betriebsärztin erörtert. Wir halten es nicht nur für verantwortbar, sondern für geboten, die Kinder nicht länger in ihrem Recht auf Bildung zu begrenzen. Wir glauben, dass wir eine solche Öffnung vor dem Hintergrund des extrem niedrigen Infektionsrisikos, das wir jetzt im Land haben, unseren Lehrkräften zumuten können. Lehrkräfte, die selbst zur Risikogruppe gehören, bitten wir, sich von ihrem Arzt beraten zu lassen und sich gegebenenfalls testen zu lassen.

Das heißt, auch wenn ich zur Risikogruppe gehöre, muss ich als Lehrer wieder Präsenz-unterricht geben?

Lehrkräfte, die nachweislich zu einer Risikogruppe gehören und die das durch ein ärztliches Attest belegen können, müssen nicht zurück in den Präsenz-unterricht. Sie müssen aber vermehrt Aufgaben zu Hause wahrnehmen und Unterstützung leisten für die Kollegen und Kolleginnen. Wir müssen zu einer besseren Kooperation innerhalb der Jahrgangsstufen kommen.

Rheinland-Pfalz hat systematische Tests an Schulen und in Kitas angekündigt. Ist das hier auch geplant?

Testungen ohne Anlass auf individuellen Wunsch wird es nur über den Weg der ärztlichen Beratung geben. Aber wir werden eine wissenschaftliche Begleitung der Schulöffnung nach den Sommerferien in größerem Umfang machen. Wir werden auch jetzt im Rahmen der Elisa-Studie der Universität Lübeck stichprobenhaft an Grundschulen testen.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.