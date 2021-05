Kiel

Frisch geimpft ins neue Schuljahr? Wenn es nach Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) geht, haben die Schülerinnen und Schüler im Land gute Aussichten: Prien fordert, in den Impfzentren im Norden Überholspuren einzurichten, in denen nur diese Gruppe gegen Corona geimpft wird.

Derzeit prüft die Europäische Arzneimittelagentur EMA, ob der Wirkstoff der Herstellerfirma Biontech-Pfizer schon für Impflinge ab zwölf Jahren zugelassen werden kann. „Sobald das vorliegt, brauchen wir dringend eine Möglichkeit, junge Menschen zum nächsten Schuljahr zu impfen“, sagt Prien mit Verweis auf einen Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz.

Prien: Land soll Impfung organisieren für Schülerinnen und Schüler

„Unsere Aufgabe ist es, das so zu organisieren, dass in Schleswig-Holstein möglichst viele Schülerinnen und Schüler zumindest ein erstes Mal geimpft sind, sofern sie und ihre Eltern das wünschen, bevor sie am 2. August zur Schule gehen.“ Unabhängig von der Impfung müsse die Gesellschaft Solidarität mit den Jüngeren zeigen und die Schulen ab August wieder öffnen – und zwar für alle, so die Ministerin.

Tobias Koch, CDU-Fraktionschef im Landtag, unterstützt Priens Vorschlag, verweist allerdings auf Kapazitätsprobleme beim Impfen. „Mit der Einbeziehung der Priogruppe 3 übersteigt die Zahl der Impfberechtigten schon jetzt die vorhandenen Impfstoffmengen um ein Mehrfaches.“

Nach Ansicht von Prof. Helmut Fickenscher, Chefvirologe an der Kieler Uniklinik, muss es das Ziel sein, einen möglichst hohen Prozentsatz der Bevölkerung zu impfen. „Ich würde erwarten, dass Kinder und Jugendliche an der Impfung ganz besonders interessiert sind, um aus der sozialen Isolation herauszukommen“, sagt Fickenscher. „Kinder hatten ohnehin eine schwierige Zeit.“ Medizinische Gründe im engeren Sinn gebe es für eine Impfung dieser Gruppe allerdings kaum: Soviel man bisher wisse, seien Kinder bei Sars-CoV2 keine Pandemietreiber.

Fickenscher: Impfungen an Schulen wären denkbar

Derzeit sei noch nicht bekannt, ob es sich beim Biontech-Kindervakzin um denselben Wirkstoff wie den für Erwachsene handelt oder um eine gesonderte Produktion. Sollte das Mittel separat produziert werden, habe das zur Folge, dass Kinder und Jugendliche in den Impfzentren nicht in Konkurrenz zu Erwachsenen treten.

Neben Überholspuren, wie sie Bildungsministerin Karin Prien vorschlägt, hält Fickenscher auch andere Modelle für möglich. „Die periphere Impfung in Altersheimen hat sich bewährt. Es wäre also auch denkbar, dass man Impfungen an Schulen durchführt.“

Fickenscher rechnet damit, dass sich demnächst auch die Firma Moderna um eine Genehmigung ihres Serums für Kinder bewirbt. Für die adenoviralen Wirkstoffe dagegen, zu denen die Vakzine von Astrazeneca und Johnson & Johnson gehören, „nehme ich an, dass sich derzeit niemand traut, sie für Kinder zuzulassen“.