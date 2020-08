Kiel

Zwei harte Wochen liegen hinter Karin Prien ( CDU). Im Interview verteidigt Schleswig-Holsteins Bildungsministerin ihren Kurs bei den Alltagsmasken, kritisiert ihrerseits die Opposition, erläutert ein millionenschweres Programm, das den Digitalunterricht auf ein neues Niveau heben soll – und wendet sich mit einer Botschaft direkt an die Eltern von Schulkindern.

Frau Ministerin, die ersten zwei Schulwochen nach den Ferien liegen hinter Ihnen. Hätten Sie sich das so turbulent vorgestellt?

Dass es ein ganz besonderes Schuljahr werden wird mit Herausforderungen für alle Beteiligten, war mir klar. Ich bin insgesamt froh darüber, dass wir entsprechend unserer Planung richtig gut reingekommen sind. Insofern bin ich mit den ersten beiden Wochen zufrieden.

Gleichwohl steht sogar eine Rücktrittsforderung der Opposition im Raum. Wie groß ist der politische Schaden?

Die Forderung ist völlig absurd. Ich erlebe eine schrille Opposition, in der es offensichtlich Führungsfragen zu klären gibt. Ich würde mir in dieser für unsere gesamte Gesellschaft, aber auch für das Schulsystem schwierigen Zeit wünschen, dass alle demokratischen Parteien versuchen, gute Lösungen zu finden und nicht schon eineinhalb Jahre vor der Wahl mit dem Wahlkampf beginnen.

Gleichwohl wirft man Ihnen zur Alltagsmaske einen Schlingerkurs vor. Für manchen Schulleiter geht es auch um Autoritätsverlust. Wie groß ist der Schaden für die Schulen?

Wir hatten eine dringende Empfehlung vorgesehen, weil wir das für ein verhältnismäßiges Mittel ansahen und gerade der Autorität unserer Schulleitungen in hohem Maße vertrauen. Die Anordnung einer Pflicht war zunächst gerade nicht notwendig. Insofern kann ich darin überhaupt kein Autoritätsthema entdecken.

Ich kann feststellen, dass es den Schulleitungen im ganzen Land gut gelungen ist, die dringende Empfehlung umzusetzen, und dass Eltern und Schüler ganz überwiegend bereit sind, dieser Empfehlung zu folgen.

Nach zwei Wochen und Auseinandersetzungen an manchen Schulen brauchen wir eine rechtssichere Regelung fürs ganze Land. Insofern halte ich das für ein vor allem von politischer und medialer Seite aufgebauschtes Problem.

Schüler und Lehrer müssen sich in den kommenden Monaten, je nach Infektionsgeschehen, wieder auf Digitalunterricht einstellen. Gibt es beim Thema Homeschooling pädagogische Ideen, die Sie für nachahmenswert halten?

Ich nenne das Thema ungern Homeschooling, weil es nicht darum geht, zu Hause die Schule zu ersetzen. Es geht um Lernen auf Distanz. Das, was mancherorts bisher gefehlt hat, im März, im April und im Mai, war, dass zwar Aufgaben verteilt wurden, aber die Schülerinnen und Schüler keine ausreichende Rückmeldung bekommen haben. Das ist für sie frustrierend!

Schüler brauchen die Ansprache und die Rückmeldung auf das, was sie leisten. So richtig gut kann man das auf Distanz nur mit einem Lernmanagementsystem für das ganze Land organisieren.

Was genau ist das?

Das ist ein Internetportal, in das sich Nutzer einwählen. Wir können seit Anfang August jede Woche 100 Schulen anschließen. Insofern sind wir jetzt viel weiter, als wir es im Frühjahr waren. Bis zum Jahresende sind wir in der Lage, alle Schulen zu versorgen.

Was ist damit künftig möglich?

Lehrer können über dieses System die Kommunikation mit ihren Schülern organisieren. Man kann einer ganzen Klasse, aber auch größeren und kleineren Lerngruppen wie auch einzelnen Schülern Rückmeldungen geben.

Die Schülerinnen und Schüler können über das System gemeinsam an Aufgaben arbeiten. Es gibt schon bisher an Schulen Einzellösungen für Lernmanagementsysteme, aber das neue System bietet deutlich mehr.

Sieht man sich da auch?

Auch Unterricht per Video ist möglich. Natürlich muss das Ganze dann noch eingeübt werden, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Wir sind seit Anfang August dabei, Lehrkräfte in erheblichem Umfang am neuen System fortzubilden.

Was kostet das?

Die Kosten werden benutzergenau abgerechnet. Wenn alle Schülerinnen und Schüler das System nutzen wollen, haben wir bis zu fünf Millionen Euro bereitgestellt.

Und das Ganze kam auf Ihre Initiative zustande?

Das Ganze kam auf meine Initiative hin zustande, weil die Anforderungen völlig andere sind, als wir sie bis zum März gehabt haben.

Ist dieses Managementsystem schon anderswo erprobt?

Ja, in Skandinavien. Mecklenburg-Vorpommern hat damit einige Wochen vor uns begonnen, in Bremen gibt es das schon länger. Geliefert wird das System durch ein europäisches Unternehmen, das einer der Marktführer ist.

Mit war wichtig, dass das System gut eingeführt ist und wir nicht befürchten müssen, dass die Einführung problematisch ist. Wir brauchen es ja jetzt und nicht in drei Jahren.

Der vergangene Abi-Jahrgang ist glimpflich davongekommen. Die Schüler hatten auch wenig Unterrichtsverlust. Für den aktuellen Abi-Jahrgang könnte es schwieriger werden. Wie wollen Sie da helfen?

Tatsächlich teile ich die Einschätzung, dass es für den Abi-Jahrgang, der gerade seinen Abschluss gemacht hat, gar nicht so dramatisch gewesen ist. Was die Vorbereitungszeit anbelangt, kamen die Schülerinnen und Schüler gut zurecht.

Was den laufenden Jahrgang angeht, werden wir sehr darauf achten, dass die Prüfungsaufgaben und die Vorbereitungen gut zusammenpassen. Da haben wir übrigens aus der Corona-Zeit gelernt. Wir haben beim ersten allgemeinen und dem mittleren Schulabschluss gesehen: Wenn wir die Schülerinnen und Schüler ganz bewusst mehrere Wochen vorbereiten, dann klappt das besser.

Was sagen Sie Eltern, deren Kinder gerade zur Schule gekommen sind und dort einen Ort permanenter Unsicherheit erleben?

Den Eltern sage ich: Das Wichtigste ist, dass wir gemeinsam Kinder und Jugendliche stark machen, um mit einem Leben und Lernen in der Pandemie zurechtzukommen.

Wir werden den Schülerinnen und Schülern so viel wie möglich Unterricht und Sicherheit bieten. Aber wir sind der festen Überzeugung, dass es für Kinder deutlich einfacher ist, mit der Pandemie zu leben, wenn sie Präsenzunterricht in der Schule haben und mit ihren Freundinnen und Freunden, ihren Mitschülerinnen und Mitschülern lernen, mit dieser Situation zurechtzukommen.

Ich glaube sogar, dass wir es schaffen können, sie resilienter und fähiger zu machen, auch in Zukunft mit Unsicherheit umzugehen.

