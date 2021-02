Die Kitas in Schleswig-Holstein starten am Montag, 22. Februar, im Corona-Regelbetrieb. Für die Grundschulen gilt, dass die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4 in den Präsenzunterricht unter Coronabedingungen zurückkehren, und der Ganztag unter Beachtung der Hygienevorschriften angeboten wird. Für die Jahrgangsstufen 5 und 6 wird es eine Notbetreuung geben. Bei den weiterführenden Schulen bleibt es dagegen für die Jahrgangsstufen 5 bis 13 bis zum 7. März beim Distanzunterricht.

Lehrer und Erzieher sollen ab Montag regelmäßig auf das Coronavirus getestet werden. Doch viele Eltern sind besorgt und kritisieren, dass Klassen und Gruppen in voller Stärke an den Start gehen sollen.

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will am Freitagvormittag weitere Details zum Start an Grundschulen bekannt geben. Verfolgen Sie an dieser Stelle den Livestream.

+++ Livestream ab circa 9.15 Uhr: Karin Prien zum Schulstart +++