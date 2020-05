Von Anne Holbach

Nur Sachsen hat seine Grundschulen schon so weit geöffnet, wie es jetzt in Schleswig-Holstein geplant ist: Bildungsministerin Karin Prien (CDU) stellte die Pläne am Mittwoch vor. Nach den Sommerferien soll der reguläre Unterricht an allen Schulen losgehen. Quelle: Frank Peter