Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) fühlt sich von Karl Lauterbach übergangen. Dem SPD-Bundesgesundheitsminister schlägt scharfe Kritik entgegen, nachdem er Quarantäne-Beschlüsse in der TV-Sendung „Markus Lanz“ am Dienstag einfach wieder zurücknahm. Der schließen sich in SH auch Grüne und CDU an.