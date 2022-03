Bad Segeberg

Aus dem Optimismus der letzten Monate ist Gewissheit geworden am Kalkberg: Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg finden statt. Nach zwei abgesagten Spielzeiten wegen der Corona-Pandemie wird im Sommer endlich „Der Ölprinz“ aufgeführt. Premiere ist am 24. Juni – voraussichtlich in einem vollen Stadion, wie vor der Pandemie. Der offizielle Saisonstartschuss fällt in der kommenden Woche mit dem neuen Plakatdesigner Samson Goetze aus Schleswig-Holstein.

Man werde sich bei der Auslastung des Stadions an die Vorgaben der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus halten, sagt Pressesprecher Michael Stamp auf Nachfrage. Für weitere Details verweist er auf die kommende Woche: Am Freitag, 8. April, planen die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg den offiziellen Startschuss für die Saison 2022.

Winnetou 2022 vor vollem Stadion in Bad Segeberg

In der neuen Landesverordnung zu Corona-Regeln, die am 3. April in Kraft tritt, gibt es keine Teilnehmerbeschränkungen mehr für Veranstaltungen wie die Karl-May-Spiele – das spricht für ein volles Stadion in Bad Segeberg im Sommer. Auch hatte Geschäftsführerin Ute Thienel bereits im Februar ihre Freude über in Aussicht gestellte Lockerungen geäußert und den Wunsch, das Freilichttheater wieder zu 100 Prozent auslasten zu können. Knapp 7500 Plätze gibt es im Kalkbergstadion.

Seit einigen Wochen laufen bereits die Vorbereitungen für die 69. Spielzeit unter anderem mit der Suche nach Komparsen für das Stück „Der Ölprinz“, das nun im dritten Anlauf endlich auf die Bühne kommen soll mit den bereits bekannten Hauptdarstellern. Neben Alexander Klaws als Winnetou werden Sascha Hehn als Ölprinz Grinley und Katy Karrenbauer als Treckführerin Rosalie Ebersbach auf der Bühne stehen. Die Gaststars wurden bereits Anfang 2020 vorgestellt, bevor die Saison das erste Mal abgesagt werden musste.

Samson Goetze aus SH gestaltet neues Plakat der Karl-May-Spiele

Die Schauspieler werden sicherlich auch auf dem neuen Plakat der Karl-May-Spiele zu sehen sein, das in der kommenden Woche in Bad Segeberg vorgestellt wird. Nach fast 30 Jahren, in denen die unverwechselbaren Motive vom italienischen Illustrator Renato Casaro gestaltet wurden, übernimmt ein Mann aus Schleswig-Holstein den Job: Samson Goetze aus Osterrönfeld bei Rendsburg hat das Plakat für diese Saison entworfen.

Goetze, 34 Jahre jung, hat sich in der Szene bereits einen Namen machen können. Für das Magazin Der Spiegel hat er bereits diverse Cover gestaltet, oft satirisch. Für den Juli-Titel 2015 malte er einen vergnügten Griechen mit Ouzo-Glas in der Hand – im Arm einen spießigen, Geld zählenden Deutschen mit kurzer Hose und weißen Socken.

Illustrator Samson Goetze hat bereits diverse Cover des Spiegel gestaltet. Nun hat er das Plakat für „Der Ölprinz“ der Karl-May-Spiele entworfen. Quelle: Uwe Paesler/Archiv

Ein paar Monate später erschien die Zeichnung eines kleinen Jungen, der von seinen Eltern ferngesteuert wird zur Titelgeschichte „Operation Wunderkind“. Es folgte ein wütender türkischer Präsident Erdogan mit Zeitungspapierflieger im Allerwertesten im April 2016 und das war nur der Anfang. Auch für National Geographic oder Geo Epoche hat Samson Goetze bereits gezeichnet. Was er für die Karl-May-Spiele entworfen hat, wird jedoch erst in einer Woche enthüllt.

Ticketverkauf für „Der Ölprinz“ beginnt in Kürze

In Kürze soll nun auch der Ticketverkauf für die neue Spielsaison starten, die Premiere ist am 24. Juni um 20.30 Uhr. 72 Vorstellungen sind geplant, jeweils donnerstags bis sonnabends 15 und 20 Uhr, sowie sonntags 15 Uhr.

„Einige zehntausend Tickets sind auch noch im Umlauf“, sagt Sprecher Michael Stamp. Sie wurden bereits umgebucht und behalten ihre Gültigkeit. Wer also eine Premierenkarte für 2020 hatte, wird den damals gekauften Platz auch in diesem Jahr haben, so Michael Stamp.

Von Von Nadine Materne