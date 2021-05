Sylt

Mit Ruheständlern ist das ja so eine Sache. Die Zeit ist immer knapp. Karsten Reise (74) war am Tag vor unserem Interview noch in Büsum. Dort weihte der Watt-Experte zusammen mit Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) neue Info-Säulen zum Weltnaturerbe Watt ein. Jetzt erreichen wir ihn in List auf Sylt am Schreibtisch, wo er gleich an drei Aufsätzen für Fachzeitschriften arbeitet. Karsten Reise ist seit Jahrzehnten der Fachmann fürs Watt und hat gerade ein aktuelles Buch darüber geschrieben.

Infos zum Buch Karsten Reise, Das Watt – Erlebt, erforscht und erzählt, herausgegeben vom Schleswig-Holsteinischen Heimatbund im KJM-Verlag, 20 Euro, ISBN 978-3-96194-137-7

Karsten Reise und das Watt – das ist eine Liebesgeschichte, die schon früh ihren Anfang nahm. „Schon als Knirps war ich regelmäßig in Rantum auf Sylt“, erzählt der Biologe. „Mein Vater war für die deutsch-dänische Grenzregion zuständig und hatte viel im Rantumer Schullandheim zu tun.“ Er erinnert sich an Fußballturniere mit den anderen Kindern im Schlickwatt. An wilde Schlammschlachten, bei denen Algenhaufen und Krebse durch die Luft flogen. „Die Liebe zur Natur ist vermutlich da entstanden“, sagt er.

Dass einmal das Watt seine Passion werden sollte, ist da noch längst nicht klar. Die ersten acht Jahre wächst Karsten Reise am Westensee zwischen Wrohe und Hohenhude auf. Später folgt der Umzug nach Flensburg, dann das Studium. Erst in Kiel, dann in Würzburg, später in Göttingen. Als er für seine Diplomarbeit über Laubhaufen in Buchenwäldern hockt und ihn immer wieder allergische Nieser schütteln, erinnert er sich an die frische Nordseeluft und zieht wieder gen Heimat.

Ein Gebiet von Weltrang Weltweit gibt es fast 130.000 Quadratkilometer Watt – eine Fläche so groß wie die Schweiz und Österreich zusammen. Das größte zusammenhängende Wattgebiet ist das Wattenmeer an der Nordseeküste. Es reicht von Texel in den Niederlanden bis Skallingen in Dänemark. Auf Landkarten taucht das Watt selten auf – die Linien sind veraltet, ehe sie gezeichnet sind. Seit 2014 ist das europäische Wattenmeer mit seinen vorgelagerten Inseln und einer Fläche von knapp 11.500 Quadratkilometern Weltnaturerbe. Das Wattenmeer ist durch die nacheiszeitliche Erwärmung vor etwa 7500 Jahren entstanden.

Schnurdicke verraten Alter der Wattwürmer

Von da an wird er zum Watt-Fachmann. Seit 50 Jahren ist er nun mit den Wattwurmhöhlen und Muschelbänken zwischen den nordfriesischen Inseln per Du. Als Professor für Zoologie, Meereskunde und Küstenforschung an der Uni in Göttingen, Hamburg und Kiel holt er die Studenten nach Sylt und zeigt ihnen die Wunder des Watts. Er schwärmt vom Square Dance der Krebse und vom Bandenkrieg zwischen jugendlichen Krebsen und Muscheln („das ist wie in der West Side Story“).

Erzählt vom vielfältigen Leben, das in nur einem einzigen Tropfen Meerwasser vorhanden ist. Erwärmt sich für klitzekleine Poseidon-Krebse und die Ausscheidungen der Wattwürmer. „An der Schnurdicke der Sandhaufen kann man erkennen, wie alt Wattwürmer sind und was sie gefressen haben“, erzählt er. „Die allergrößten sind vermutlich über sechs Jahre alt, fingerdick und mehr als 20 Zentimeter lang.“

Durch das Verborgene hat das Watt seinen Reiz

Das Wattleben mit den Austernfischern, den Algenzöpfen, dem Meeresleuchten und dem Schlick erfülle ihn immer wieder mit Staunen. „Das Wattenmeer zwischen Deich und Dünen bleibt niemals gleich“, sagt der gebürtige Kieler. Aber nicht alle Menschen können die Faszination verstehen. „Einmal hab’ ich einen kanadischen Algenforscher durchs Watt geführt“, erinnert sich Karsten Reise. Nachdem es ein paar „unspektakuläre Algen“ zu sehen gab und sonst nicht viel, steckten sie in einer Schlicksenke fest. Entgeistert entfuhr dem ausländischen Gast: „Karsten, this is absolutely disgusting!“ „So viel Englisch verstand ich, dass er diese Situation als widerlich, abscheulich und ekelhaft empfand“, erzählt Karsten Reise. „Aber ich war so in meinem Element, dass ich seine Gefühle nicht nachvollziehen konnte.“

Das Watt hat eben seinen Reiz durch das Verborgene. Das versteht nicht jeder auf Anhieb. „Das Watt mit seiner großen Weite und Ruhe ist einzigartig“, sagt Karsten Reise. Er liebt es, wie Land und Meer förmlich miteinander tuscheln, wie Ebbe und Flut immer wieder für Wandel sorgen. „Das ist wie ein tiefes Ein- und Ausatmen des Meeres.“

Wer Karsten Reise zuhört, versteht schnell: Das Watt ist ein Wunder und steckt voller Wunder. Eines davon entdeckte der Biologe im vergangenen Sommer. Als er eines Morgens barfuß mit Eimer und Forke zu einer weit draußen liegenden Sandbank ging, geriet er vor Ort statt auf festen Sand auf weichen Schlick. Verursacht von einem Rasen dünner Algenfäden.

Dem Watt geht es im Moment gut

„Eine neue Schlauchalgenart der Gattung Vaucheria hatte sich hier niedergelassen“, erzählt der Forscher. Er nahm eine Probe mit und schloss sich mit Kollegen weltweit kurz. „In Neuseeland war diese Art auch bekannt. Aber auch dort wurde sie von irgendwoher eingeschleppt.“ An der Uni in Göttingen lässt er gerade bei einer Kollegin das Erbgut der Alge bestimmen. „Vielleicht kommen wir so auf die Spur, woher diese Art stammt.“

Seine Frau Dagmar Lackschewitz (66) ist übrigens in diese spannende Detektivarbeit involviert. Als Biologin beobachtet sie schon seit Längerem die „Globalisierung unter Wasser“. Vor allem durch den weltweiten Schiffsverkehr gibt es im Watt inzwischen viele Arten aus anderen Regionen der Erde. Die Schwertmuschel gehört dazu, aber auch die Pantoffelschnecke und die Pazifische Auster. „Wir haben sozusagen Multikulti im Watt“, sagt Karsten Reise. Sorgen bereite ihm das nicht. „Unglaublich viel hat das Wattenmeer schon verkraftet, abgeschüttelt oder im Fall von Exoten aus Übersee einfach integriert. Natur ist eben immer Veränderung. Und im Moment geht es unserem Watt ziemlich gut.“

Ein klein wenig liegt das auch an Karsten Reise. Denn als Uniprofessor und ehemaliger Leiter der Wattenmeerstation Sylt des Alfred-Wegener-Instituts war er maßgeblich an der Ernennung des Wattenmeeres zum Unesco-Weltnaturerbe beteiligt. Aus dem „öden Schlick“ ist nun ganz offiziell etwas Einzigartiges, Schützenswertes geworden. Gleich zieht es den Ruheständler auch wieder in die unendlich scheinenden Weiten des Watts. Zu entdecken gibt es genug. Auch für einen alten Hasen, der mit jedem Wattwurm und jedem Geißeltierchen per Du ist. Die neuartige Alge ohne Namen ist übrigens gerade zur Alge des Jahres 2021 ernannt worden.