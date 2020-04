Wie groß wird die Lücke im Norden?

Kiel

Grund für den absehbaren Mangel sind laut VHBP stärkere Grenzkontrollen, Quarantäne-Angst und allgemeine Verunsicherung aufgrund der Corona-Krise. „Insofern sind wir für jede Betreuungsperson dankbar, die hier bleibt und die Versorgung alter und kranker Menschen sicherstellt“, erklärte Verbandschef Daniel Schlör, der dafür auch finanzielle Anreize nach dem Vorbild Österreichs forderte.

Dort solle ein sogenannter „Bleib-da-Bonus“ von rund 1000 Euro im Monat beschlossen werden, damit 40 Prozent der osteuropäischen Betreuungspersonen im Land bleiben und nicht wie geplant abreisen. „Auch die deutsche Bundesregierung sollte schnell handeln und ebenfalls Finanzmittel bereitstellen“, forderte Schlör. Jeder Aufschub eines Wechsels von Betreuungspersonen mindere das Infektionsrisiko hochgradig gefährdeter Betreuungsbedürftiger.

Datenlage im Norden fehlt

Wie stark ein Betreuungskräftemangel auch den Norden treffen könnte, vermochte Kiels Sozialdezernent Gerwin Stöcken auf Nachfrage von KN-online nicht zu beziffern. „Dafür fehlen uns die Zahlen, es gibt da keine Datenlage.“ Der Grund dafür liege auf der Hand: Da in diesem Graubereich Betreuer oft nur inoffiziell - also ohne Sozialabgaben oder Steuerzahlungen - beschäftigt würden, gebe es natürlich auch keine validen Daten.

Insofern biete die Korona-Krise mit ihren Folgen jetzt „einen sehr guten Anlass, diesen Betreuungsbereich durch entsprechende Regelungen endlich zu legalisieren und transparent zu machen.“ Denn das Pflege- und Betreuungssystem dürfe nicht deshalb immer weiter unter Druck geraten, weil es allein den Marktmechanismen überlassen sei. „Wir wollen hier als Kommune aktiv mitgestalten.“

Nur wenige Betreuer sind in Haushalten regulär angestellt

Eine „extrem schlechte Datenlage“ zur Beschäftigung osteuropäischer Pflegekräfte räumte auch das Sozialministerium des Landes auf Nachfrage ein. Insofern lasse sich das Phänomen nicht auf einzelne Bundesländer eingrenzen. Laut einer Studie der Uni Frankfurt beschäftige etwa jeder zwölfte Pflegehaushalt in Deutschland eine osteuropäische Pflegekraft.

Grundsätzlich könnten Arbeitskräfte aus Polen als EU-Bürger in Deutschland zwar zeitlich unbegrenzt arbeiten. Bei ihrer Beschäftigung gebe es jedoch unterschiedliche Modelle. Die wenigsten Betreuungskräfte würden direkt sozialversicherungspflichtig in Haushalten eingestellt, sondern häufig von polnischen Agenturen beschäftigt, vermittelt und entsandt. Grundsätzlich gelte, dass eine Beschäftigung im Rahmen einer Entsendung bis zu zwei Jahren möglich sei. Entscheidend seien aber individuelle Regelungen in Verträgen.

Seriöse Agenturen sehen kein Problem

Pflegebedürftige Menschen, deren häusliche Betreuung temporär nicht sichergestellt ist, könnten Laut Ministerium auf das Angebot der Kurzzeitpflege zurückgreifen. Das Land habe im Hinblick auf die besondere Situation wegen des Coronavirus in den vergangenen Wochen mit wesentlichen Akteuren (Trägerverbänden, Pflegekassen, Pflegeberufekammer, Kommunalen Landesverbänden) über schnelle und unbürokratische Lösungen zur Stärkung der Kurzzeitpflege verhandelt.

Die im Norden aktiven Agenturen, die die meist aus Polen stammenden Betreuungskräfte auf offiziellem Weg in die Familien vermitteln, sehen hingegen keine riesige Versorgungslücke auf das Land zukommen. „Es sind zwar weniger, die kommen, aber es reicht noch“, erklärte Daniel Pochhammer, Geschäftsführer von „Pflegehelden“ mit acht Standorten und 210 Kunden in Schleswig-Holstein.

„Illegale“ bilden die absolute Mehrheit

Ein Problem bei der Einreise könnten jedoch „Illegale“ ohne entsprechenden Dokumente zu ihrer Betreuungstätigkeit bekommen. „Wir könnten das legalisieren und diese Kräfte regulär anstellen, was allerdings höhere Kosten bedeutet“, erklärte Pochhammer.

VHBP-Geschäftsführer Frederic Seebohm wundert sich nicht über den Optimismus der Vermittlungs-Agenturen, die zu den seriösen Anbietern auf dem Betreuungsmarkt zählten. Ihr Optimismus ändere aber nichts an der vom Verband prognostizierten dramatischen Versorgungslücke: „Denn seriös vermittelte Betreuer bilden in Deutschland nur eine absolute Minderheit von etwa zehn Prozent, also 30000 von 300000. Die Mehrheit der Illegalen darf aber nicht mehr einreisen.“ Insofern seien klare gesetzliche Regeln für eine häusliche Rundum-Betreuung dringend erforderlich.

