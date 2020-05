Kaum noch Neuinfektionen - doch wie hoch ist die Dunkelziffer?

Lübeck

"Wir haben kaum mehr Fälle von Neuinfektionen in Schleswig-Holstein und wenn, dann eher kleinere Ausbrüche. Aber die Sorge, die wir noch im März, April hatten, dass wir jetzt schleichend alle eine Infektion durchmachen, hat sich auch mit all den Schutzmaßnahmen zum Glück nicht bewahrheitet", erklärt der Direktor der Klinik für Infektiologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck, Prof. Jan Rupp.

Die aktuellen Zahlen aus dem Land bestätigen die Einschätzung. 55 Neuinfektionen wurden in den vergangenen sieben Tagen gemeldet. Davon entfielen 33 allein auf die Kreise Pinneberg und Segeberg. Gleichzeitig verzeichneten die Stadt Lübeck und die Kreise Plön, Ostholstein und Dithmarschen gar keine neuen Infektionen mehr.

Coronavirus : Todesrate in Schleswig-Holstein viel niedriger als in Hamburg

Insgesamt wurden bisher 3015 Infektionen registriert. Das Robert Koch-Institut RKI ordnet die Covid-19-Aktivität in Schleswig-Holstein fast überall in der niedrigsten Kategorie ein: Auf einer fünfstufigen Skala stehen aktuell nur die Stadt Neumünster und die Kreise Segeberg und Steinburg auf der zweitniedrigsten Stufe.

Auch die Zahl der Menschen, die in Kliniken behandelt werden müssen, geht deutlich zurück. Von insgesamt 477 Corona-Patienten seit Beginn der Pandemie lagen am Sonntag noch 33 im Krankenhaus.

Insgesamt sind bisher 128 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Das sind pro 100.000 Einwohner statistisch 4,3 Corona-Tote. Nur in Mecklenburg-Vorpommern (1,2 Todesfälle) und Sachsen-Anhalt (2,4 Todesfälle) sind es weniger, in Hamburg (12,6) und in Bayern mit 17,5 Toten jedoch deutlich mehr.

Infektiologe : Dunkelziffer beim Coronavirus eher gering

Zu beachten ist dabei, dass es noch Nachmeldungen und unentdeckte Infektionen geben kann. Gegen eine hohe Dunkelziffer im Land sprechen für Prof. Rupp allerdings zwei Sachverhalte: Erstens würde eine hohe Dunkelziffer auch zu vermehrten Erkrankungen führen. Das sei nicht zu sehen.

Zweitens werde in der ELISA-Studie im Raum Lübeck seit einiger Zeit untersucht, inwieweit die Bevölkerung eine Infektion durchmacht. "Für eine stille Infektion in größerem Ausmaß spricht nach den ersten Ergebnissen nicht viel. Wir haben die gesamte Zeit im Land ein sehr niedriges aktives Geschehen gehabt, sodass die Dunkelziffer und damit die Durchseuchungsrate nicht allzu hoch sein sollten."

Wie steht es um das Risiko weiterer Corona-Ausbrüche?

Die Kehrseite der niedrigen Infektionszahlen und geringen Durchseuchung: Das Risiko von weiteren Ausbrüchen bleibt bestehen. Die Chance, diese in den Griff zu bekommen, hält Prof. Rupp aber für gut - und das Ansteckungsrisiko für so kalkulierbar, dass auch Treffen von Enkeln mit Großeltern oder mit Angehörigen, die an Vorerkrankungen leiden, wieder möglich sind.

"Dazu müssen wir uns in Erinnerung rufen, wie es hier in Schleswig-Holstein zu Infektionen gekommen ist. Wir hatten keinen massiven Infektionsausbruch aus dem Nichts, sondern es ging los, als Hamburger und auch Schleswig-Holsteiner aus dem Skiurlaub zurückkehrten und die Infektion mitbrachten." Gebe es jetzt wieder solch einen Eintrag in die Bevölkerung, werde er durch die vermehrten Testungen schneller erfasst und durch die täglichen Statistiken auch öffentlich, ist Rupp überzeugt.

Rückblick: Coronavirus in Schleswig-Holstein

Familiäre Treffen sind möglich - wenn man die aktuelle Entwicklung im Blick behält

Sein Rat lautet daher: "Bei der Entscheidung treffe ich mich oder nicht, sollte man die aktuelle Entwicklung vor Ort im Blick haben. Außerdem gehen wir jetzt ja nicht auf den Zustand vor Corona zurück, sondern tragen dem Restrisiko durch die Hygiene- und Abstandsregeln weiter Rechnung. Bei dem aktuell niedrigen Infektionsgeschehen sollten wir aufpassen, dass wir nicht überziehen und uns von allem fernhalten, was das Leben ausmacht. Gerade familiäre Besuche sind extrem wichtig. Wenn alle in den letzten Wochen gesund waren und auch in der Umgebung kein Fall aufgetreten ist, dann sagt mir der gesunde Menschenverstand, dass Treffen möglich sind."

Corona-Ausbrüche in Schleswig-Holstein sind händelbar

Doch steigt durch die Öffnung von Gastronomie und Tourismus das Risiko von Ausbrüchen jetzt nicht deutlich an? Rupp setzt auf das Verantwortungsbewusstsein und geht davon aus, dass es Einzelfälle sein werden, die schnell entdeckt und die Kontaktpersonen durch die Auflagen zügig identifiziert werden können.

"Ich kann nur daran appellieren, dass jeder, der Symptome hat oder sich krank fühlt, so wenig wie möglich unter Menschen geht. Jetzt ist ein Umdenken notwendig – also nicht nur überlegen: ’Wo könnte ich mich anstecken‘, sondern auch: ‚Wen könnte ich anstecken? Muss ich jetzt in die Bahn oder den Bus oder nehme ich mich selber zurück?‘"

