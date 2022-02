Kiel

In Schleswig-Holstein gelten seit 9. Februar nicht mehr so strenge Corona-Regeln. Eine der Lockerungen ist die Abschaffung der 2G-Regel im Einzelhandel. Wer jetzt shoppen gehen will, muss also am Geschäftseingang oder an der Kasse keinen Impfpass oder Genesenen-Nachweis mehr vorzeigen. Alle dürfen wieder in die Läden – auch die Ungeimpften.

Was bleibt, ist die Maskenpflicht beim Einkauf. Sowohl Kundinnen und Kunden als auch das Verkaufspersonal müssen laut Landesverordnung in den Geschäften eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Nur Kinder unter sechs Jahren sind von der Pflicht ausgenommen.

Kann man in Schleswig-Holstein weiterhin mit OP-Masken einkaufen?

Anders als in anderen Bundesländern wie Hessen oder Brandenburg, die parallel zum Wegfall der 2G-Vorschrift im Handel das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend machen, sind in Schleswig-Holstein weiterhin medizinische Masken – also neben den FFP2-Masken auch die dünneren OP-Masken – erlaubt.

Schal, Stoffmasken oder Kunststoffvisiere wie zu Pandemiebeginn sind dagegen nicht erlaubt. Das Land empfiehlt allerdings, in Innenräumen, in denen Personen auf mehrere Fremden treffen, einen Mund-Nasen-Schutz der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94, zu tragen.

Die Maske abzunehmen ist übrigens nur erlaubt, wenn man an einem festen Sitzplatz etwas trinkt oder isst – zum Beispiel an Tischen im Foodcourt eines Einkaufszentrums. „Das Sitzen auf dem Boden oder das jederzeitige Stehen im Raum, beispielsweise vor dem Schaufenster eines Geschäfts in einem Einkaufszentrum, erlaubt nicht das Abnehmen der Maske“, stellt das Land klar.

Zwar macht das Land den Geschäften keine Vorschriften mehr, wie viele Kundinnen und Kunden sie hereinlassen dürfen, an der Devise „Abstand halten“ hat sich aber nichts geändert. Beim Shoppen sollten Schleswig-Holsteiner weiter darauf achten, etwa 1,5 Meter von anderen Personen entfernt zu bleiben. Die Einzelhändler müssen dafür sorgen, dass das eingehalten wird und es im Landen zu keinen Menschenansammlungen kommt.