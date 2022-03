Kiel

Was tun, wenn viel Arbeit auf den Apfelfeldern wartet, aber die Kinder nicht in die Kita können? Für Obstbäuerin Doris Schuster wird das derzeit zur Belastungsprobe. Die Kita-Gruppe eines ihrer anderthalbjährigen Zwillinge wurde wegen Personalmangels durch Krankheitsfälle für eine Woche geschlossen. „Das ist leider nicht das erste Mal“, sagt die Chefin der Obstquelle in Schwentinental. Regelmäßig gebe es Nachrichten aus der Einrichtung, dass es wieder eng werde mit dem Personal.

Während der Lockdowns behielt sie ihre Kinder zu Hause. Auch wegen Corona-Verdachtsfällen in der Kita oder Erkältungssymptomen ihrer Kinder musste sie in der Pandemiezeit die Zwillinge Karl und Paula und den fünfjährigen Louk mehrfach selbst betreuen. „Dauernd denkt man: Ich muss wieder schnell etwas umorganisieren“, so die dreifache Mutter. Dieses Mal konnte ihr Partner einspringen und sich um die Kinder kümmern. Das gehe aber beruflich auch nicht immer.

„Mir fliegt alles um die Ohren“

„Mir fliegt hier dann alles um die Ohren. Wir müssen jetzt wichtige Arbeiten für die Kulturen in die Wege leiten“, sagt Schuster. Die Gärtnermeisterin mit Fachrichtung Obstbau bewirtschaftet sieben Hektar, auf denen sie unter anderem Äpfel und Beeren anbaut. Wenn sie nicht zu der richtigen Zeit zu Pflanzenschutzmaßnahmen oder Schlepperarbeiten komme, wirke sich das auf die spätere Ernte aus.

Die Landeselternvertretung der Kitas hatte zuletzt mehrfach den Fachkräftemangel beklagt – und dass die Familien nach zwei Jahren Kitabetrieb unter Pandemie-Bedingungen ebenso wie die Erzieherinnen und Erzieher an ihrer Belastungsgrenze angekommen sind. Die Diakonie Schleswig-Holstein und der Verband Evangelischer Kindertageseinrichtungen (VEK) forderten diese Woche attraktivere Ausbildungsbedingungen für Erzieherinnen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Dazu gehörten eine bessere Anbindung an Praxis und Betriebe sowie eine einheitliche Vergütung von 1000 Euro.

Für alle Eltern sei die Situation natürlich schwierig, sagt Schuster. Für sie als Unternehmerin und selbstständige Landwirtin gelte das leider umso mehr. Denn anders als Angestellte kann sie keine Kinderkrankentage nehmen. Beim Sozialministerium, beim Bauernverband und der Landwirtschaftlichen Krankenkasse (LKK) habe sie auf die Situation hingewiesen.

Kinderkrankengeld bekommen nur Eltern, die selbst Anspruch auf Krankengeld haben

Es habe ihr nichts gebracht, dass der Staat den Anspruch auf Kinderkrankengeld von 20 Tagen pro Elternteil und Kind auf 30 Tage erhöht hat. Das sollte Berufstätigen ermöglichen, Lohnausfälle durch die häusliche Betreuung eines erkrankten Kindes auszugleichen. Bis 20. März 2022 können Eltern das auch noch in Anspruch nehmen, wenn zwar ihr Kind nicht krank ist, aber die Einrichtung pandemiebedingt geschlossen ist.

Der Knackpunkt ist, dass nur gesetzlich versicherte Eltern, die selbst Anspruch auf Krankengeld haben, auch das Kinderkrankengeld beantragen können. Das betrifft in der Versicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau einer Sprecherin zufolge aber bei den Unternehmern nur einen geringen Personenkreis – nämlich saisonale Nebenerwerbsbauern, die bis zu 26 Wochen nichtlandwirtschaftlich beschäftigt sind. „Für alle anderen kommt stattdessen eine Betriebshilfe in Betracht, wenn sie selber wegen Krankheit ausfallen. So etwas gibt es aber leider nicht, wenn sie wegen der Kinder nicht arbeiten können“, so die Sprecherin.

Anders als bei anderen Selbstständigen, die bei Privatkassen meist zumindest zusätzliche Krankengeld-Versicherungen abschließen könnten, gehe das bei der berufsspezifischen Kasse nicht. Nordrhein-Westfalen habe die Problematik in der Coronazeit als einziges Land erkannt und eine Betreuungsentschädigung für Selbstständige eingeführt.

„Betriebsleiterinnen aus dem Gartenbau oder der Landwirtschaft müssen halt gucken, dass sie das selbst auffangen“, so das traurige Fazit von Schuster. „Ich finde das unlogisch. Auf der einen Seite heißt es: Wir sind ein systemrelevanter Beruf, und die Leute wollen regionale Lebensmittel haben. Aber auf der anderen Seite lässt man uns mit diesem Problem allein.“