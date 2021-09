Kiel

Wer nicht geimpft ist und wegen eines Corona-Verdachts in Quarantäne muss, erhält auch in Schleswig-Holstein bald keine Entschädigung mehr für Lohnausfälle. Darauf hat sich die Kieler Regierungskoalition trotz Bedenken von FDP und Grünen geeinigt, wie es am Dienstag aus Fraktionskreisen hieß. Die Regelung soll ab 1. Oktober gelten.

Damit folgt Schleswig-Holstein mehreren anderen Bundesländern, die bereits angekündigt hatten, den Lohnersatz zu streichen. Hintergrund ist das Bundesinfektionsschutzgesetz, das Beschäftigten und Selbstständigen eine Entschädigung zusichert, wenn eine behördlich angeordnete Quarantäne zu einem Verdienstausfall führt.

Das greift vor allem, wenn kein Homeoffice möglich ist. Der Anspruch kann aber entfallen, wenn die Anordnung durch eine Schutzimpfung hätte vermieden werden können. Diese Regelung kommt nun auch in Schleswig-Holstein zum Tragen, wo bereits 16 Millionen Euro für den Lohnersatz aufgewendet wurden.

Damit hat sich die CDU gegen ihre Koalitionspartner durchgesetzt. Sie drang bereits im Vorfeld darauf, die Zahlungen einzustellen. „Die Impfung ist nicht nur ein Schutz für einen selbst, sondern auch ein Teil, den man zur Solidargemeinschaft beiträgt. Wenn man sich dieser entzieht, kann man von ihr auch nicht verlangen, dass sie einem unter die Arme greift“, hatte der gesundheitspolitische Sprecher Hans Hinrich Neve vor den Koalitionsberatungen am Montagabend klargemacht.

FDP und Grüne waren hingegen skeptisch. Sie befürchteten durch weiteren Druck eine „Impfpflicht durch die Hintertür“. Zudem könne der Wegfall dazu führen, dass weniger Kontakte angezeigt werden. Das würde die Pandemiebekämpfung erschweren.

Grüne sehen keinen Ermessensspielraum beim Infektionsschutzgesetz

Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben bestätigte die Einigung am Dienstag nicht direkt, sagte aber: „Es ist ein Bundesgesetz und lässt uns keinen Ermessensspielraum. Für die Länder gibt es nur die Möglichkeit, den Zeitpunkt der Umsetzung festzulegen. Ich würde es nach wie vor begrüßen, wenn dies länderübergreifend entschieden würde.“

Diese einheitliche Regelung aller Bundesländer strebe Schleswig-Holstein weiterhin an, hieß es am Dienstag. Insofern könne sich das Datum noch verschieben. Ein früherer Zeitpunkt als der 1. Oktober komme aus Kieler Sicht aber nicht infrage. Das Gesundheitsministerium verwies auf Nachfrage auf eine Entscheidung der Gesundheitsministerkonferenz in der kommenden Woche.

Die SPD begrüßte die Einigung. Die Fraktion sei „der Auffassung, dass Ungeimpfte keinen Anspruch mehr auf Quarantäne-Ersatzleistungen haben sollten. Die Menschen können sich frei entscheiden, ob sie sich impfen lassen oder nicht, allerdings müssen sie dann auch die Konsequenzen tragen“, sagte die stellvertretende Vorsitzende Birte Pauls.