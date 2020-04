Schleswig-Holstein hat die Aufhebung des Sonn- und Feiertagsverbots für Lastwagen verlängert. Die Regelung infolge der Corona-Krise gilt jetzt bis zum 30. Juni, wie Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) am Dienstag in Kiel mitteilte.

Kein Sonntags-Fahrverbot für Lastwagen in Schleswig-Holstein bis 30. Juni

