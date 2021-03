Kiel

Nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die umstrittenen zusätzlichen Ruhetage in der Osterwoche wieder gekippt hat, ist der Lebensmitteleinkauf zwar sowohl an Gründonnerstag als auch am Sonnabend möglich. Dennoch dürfte es im Supermarkt, beim Fleischer oder auf dem Wochenmarkt in den kommenden Tagen voll werden. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte vergangenen Woche dazu aufgerufen, rund um die Feiertage „dosiert“ einkaufen zu gehen. Dafür muss der Menüplan ein strategisch geplant werden.

In vielen Familien ist es üblich, an Gründonnerstag grüne Speisen zu essen – oft gibt es Spinat. Dabei hat der Brauch wenig mit der Bedeutung des Tages zu tun, an dem Christen sich an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern vor dessen Kreuzigung erinnern. Seinen Namen erhielt der Gründonnerstag womöglich vom altdeutschen Wort „greinen“, das so viel wie weinen oder klagen bedeutet. Es gibt aber auch andere Thesen zur Herleitung, zum Beispiel war es im Mittelalter regional üblich, an diesem Tag grüne Messgewänder zu tragen.

Bei Spinat setzen viele Menschen ohnehin auf die tiefgefrorene Variante. Wer ihn frisch kauft, sollte die Blätter möglichst nicht länger als vier Tage im Kühlschrank aufbewahren. Abgedeckt mit einem feuchten Tuch welkt der Spinat langsamer.

Verbrauchen keinen Platz im Kühlschrank: Microgreens und Wurzelgemüse

„Wenn man nur ein bisschen frisches Grün auf dem Teller haben möchte, kann man Microgreens oder Sprossen in kleinen Töpfchen kaufen“, sagt Sonja Lugowski, Köchin und Inhaberin vom Kieler Restaurant Donnerlüttchen. Das sind kleine grüne Keimlinge, die ähnlich wie Kresse auf der Fensterbank oder im Regal wachsen können. Aus ihnen können Hobbyköche auch ein schönes Osternest auf dem Teller formen.

Um sich den Platz im Kühlschrank für Gemüse zu sparen, empfiehlt sie, ansonsten auf Wurzelgemüse wie Karotten oder Pastinaken zu setzen. „Das kann einfach in der Garage oder in Speisekammer gelagert werden.“

Fisch für Karfreitag vorher einlegen

An Karfreitag gedenken Christen der Kreuzigung und des Todes Christi. Für Katholiken ist er ein strenger Fastentag, an dem kein Fleisch gegessen werden soll. Auch Protestanten essen traditionell an Karfreitag Fisch. Er gilt als eines der ältesten Symbole, mit denen sich Christen zu erkennen gaben. Frischen Fisch kaufen die meisten Menschen allerdings am selben Tag, an dem sie ihn verarbeiten wollen.

Wenn das nicht geht, ist Einlegen eine Lösung. „Gerade ist Heringssaison und man bekommt die Fische schön frisch auf dem Markt oder beim Fischhändler“, sagt Sonja Lugowski. Sie können Verbraucher gut ein paar Tage vor dem Verzehr einlegen und sie danach etwa fünf Tage aufheben.

Zur Bevorratung gut geeignet sei auch geräucherter Fisch. „Das muss nicht immer Lachs sein, an den die meisten denken. Makrele ist auch eine leckere Variante.“

Wer am Mittwoch auf dem Markt frische Kieler Lachsforelle kaufe, könne sie aber auch am Freitag noch zubereiten, sagt Lugwoski. Beim Kauf solle man aber darauf achten, dass der Fisch aus der Region kommt, sodass er keine langen Transportzeiten hinter sich hat. Lugowski empfiehlt zudem einen Blick auf die Internetseite fischvomkutter.de. Dort melden Fischer aus dem Norden ihren frischen Fang, sodass Kunden ihn direkt dort kaufen können.

Frisches Lamm hält sich vier Tage, vakuumiert über eine Woche

An Ostersonntag und -montag kommt in vielen Haushalten dann Fleisch auf den Tisch. „Ein Klassiker zu Ostern ist natürlich immer Lammfleisch. Wir empfehlen Lammkeule, die gibt es an der Theke schon fertig gewickelt, und gewürzt, oder Lammkotelett“, sagt Dirk Seemann von der Fleischerei Seemann in Kronshagen.

„Lamm kann man vier Tage vorher kaufen.“ Vakuumiert halte sich das Fleisch noch einmal vier Tage länger. Bei eingefrorenem Fleisch leide immer die Qualität. Fürs Osterfest zu empfehlen seien zudem Rindfleisch-Spezialitäten. „Da sich Rindfleisch generell länger hält“, so Seemann. Schon fertig gebratene Rouladen mit Soße, hielten sich beispielsweise ohne Probleme eine Woche.

Geschmorte Gerichte könnten auch wunderbar schon ein, zwei Tage vor Verzehr zubereitet werden, sagt Lugowski. „Wie bei Gulasch werden solche Gerichte sogar noch besser, wenn sie längere Zeit stehen und alles gut durchzieht.“ Zudem erspare man sich den Stress am Feiertag, wenn man sich dann gerne Zeit für die Familie nehmen möchte.

Um sich für einen Tag den Einkauf zu sparen und die lokale Gastronomie zu unterstützen, lohnt es sich auch das Angebot über Ostern beim Lieblingsrestaurant anzuschauen. Viele bieten Ostermenüs zum Abholen an oder liefern ins Haus.

Alle hier vorgestellten Gerichte sind Teil der Ostermenüs des Donnerlüttchens. „Das kann bis heute für die Tage zwischen dem 2. und 6. April vorbestellt werden. Zu Hause müssen die Abholer es dann nur kurz aufwärmen“, sagt Restaurantchefin Sonja Froese. Für spontan Hungrige bietet das Restaurant zudem über die Feiertage von 12 bis 18 Uhr einen Fensterverkauf mit Lammbratwurst und Fischsuppe zum Mitnehmen an.