Bordesholm/Hamburg

Im vergangenen Jahr krachte es laut Landespolizei auf dem sechsspurigen Abschnitt 443 Mal, das waren rund 100 Unfälle weniger als noch 2019. In 122 Fällen wurden dabei Menschen verletzt oder getötet. „Die Unfalllage wurde von der Polizei eingehend untersucht. Daraus ging eindeutig hervor, dass bei den ereigneten Unfällen die Geschwindigkeit nicht ursächlich war “, sagt Christian Merl, Sprecher der Autobahn GmbH des Bundes. Sie ist seit 2021 für die Betreuung der A7 zuständig. Es möge von mancher Seite einen politischen Willen für ein Tempolimit geben, so Merl. Das Straßenverkehrsgesetz orientiere sich aber allein an hinreichend konkreten Gefahren oder Beeinträchtigungen. Die seien auf der A7 der Kommission zufolge nicht gegeben. „Auch die Existenz einer Streckenbeeinflussungsanlage hätte die Unfälle nicht verhindert“, so Merl.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Grüne führen Klimaschutz an

Das sehen SPD und Grüne im Landtag anders. „Die Vision Zero, ein Straßenverkehr ohne Todesopfer, spielt für die Landesregierung leider keine Rolle mehr“, kritisiert Kai Vogel (SPD). Gerade an gefährlichen Stau-Enden könnten frühzeitige Warntafeln für mehr Sicherheit sorgen. „Studien haben längst bewiesen, dass durch ein Tempolimit die Zahlen von Schwerverletzten und Toten im Straßenverkehr halbiert werden können und dem Klima nützt es auch“, fügt Andreas Tietze (Grüne) hinzu. Er stellt zudem infrage, wie aussagekräftig 2020 als Referenzjahr sein kann. Wegen des Lockdowns habe es weniger Verkehr gegeben. Die Urlaubssaison um Ostern sei komplett ausgefallen, viele Pendler im Homeoffice geblieben. Laut Verkehrsstaatssekretär Thilo Rohlfs gingen aber die Unfälle von 2019 – also vor Corona – und die ersten acht Monate von 2020 inklusive der Hauptreisezeit in die Bewertung ein.

Anzeige

Gefahr für Polizisten und Bauarbeiter

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ist enttäuscht über das Ergebnis. Auf eine Verkehrsbeeinflussungsanlage zu verzichten, sei „gefährlich und fahrlässig“, sagte der Landesvorsitzende Torsten Jäger. „Die Absicherung von Unfallstellen verläuft immer noch sehr händisch. Die Kollegen müssen Warnschilder aufklappen und aufstellen. Dabei begeben sie sich in große Gefahr.“ Die Entscheidung sei nicht im Sinne der Sicherheit von Polizisten, Autobahnmeistereien und Verkehrsteilnehmern. Vergangenen August konnten sich Polizisten bei Bad Bramstedt nur im letzten Moment vor einem heranrasenden Tesla retten, als sie einen Unfall aufnahmen.

Unfallkommission trifft sich im Frühjahr wieder

Die CDU lehnt ein Tempolimit ab. Dass die Experten eindeutig feststellten, dass nicht Geschwindigkeit, sondern Stau-Bildung die Hauptgefahrenquelle sei, untermauere die Position, so Hans-Jön Arp. Die Staus seien zudem nicht an wiederkehrenden Stellen aufgetreten, sondern hatten „wechselnde, verkehrsspezifische Ursachen“, hebt das FDP-geführte Ministerium hervor. Ohne klare Unfallschwerpunkte sei der Aufbau teurer Schilderbrücken zur Geschwindigkeitsregelung nicht sinnvoll. Sie könnten nicht ohne konkreten Anlass alle 100 Meter auf den 65 Kilometern aufgestellt werden, sagt Rohlfs. Stattdessen sollen andere Möglichkeiten ausgelotet werden. „Zum Beispiel könnten intelligente, digitale Verkehrsleitschilder an Anschlussstellen kommen, die rechtzeitig vor Staus warnen.“ Am Ende sei dafür ohnehin die Bundesautobahngesellschaft fachlich zuständig und nicht mehr das Land. „Mit der Polizei diskutieren wir zudem über neue Absperrsysteme, die sich unkomplizierter in einem Stück auf die Straße schieben lassen.“ Das nächste Mal tagt die Unfallkommission im Frühjahr. Dann soll erneut die Unfalllage betrachtet werden.