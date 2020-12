Weil sich Bootsbauer-Azubis aus Schleswig-Holstein eine Unterbringung im angeschlossenen Internat der Berufsbildungsstätte Lübeck-Travemünde nicht leisten können, schlafen sie während ihrer Schulblöcke wochenlang im Zelt oder im Auto. Die Gewerkschaft sieht das Land in der Pflicht.

Von Anne Holbach