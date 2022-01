Schönkirchen

Zwischen zwei Füllungen will Carsten Baden seine erste Impfspritze setzen. Patient Raik Hödel hat an diesem Vormittag auf dem blauen Zahnarztstuhl Platz genommen und den Ärmel seines Shirts hochgekrempelt. Hell leuchtet ein Strahler die Stelle am rechten Oberarm aus. Die Spritze mit dem Impfstoff Spikevax von Moderna liegt bereit.

Schönkirchener Zahnarzt kann Impfung noch nicht ans RKI melden

Impfstoff, den Zahnarzt Carsten Baden offiziell noch gar nicht bestellen kann. Ein eigenes Kontingent für Apotheker, Tier- und Zahnärzte steht laut Apothekerkammer Schleswig-Holstein frühestens ab Anfang oder Mitte Februar bereit. Auch fehle ihm in seiner Praxis bislang die Möglichkeit, den Piks gegen das Coronavirus an das Robert-Koch-Institut zu melden, so Baden. Von einer Abrechnung ganz zu schweigen.

Baden, niedergelassener Zahnarzt in Schönkirchen bei Kiel, will ein Zeichen setzen. „Mir geht’s nicht um die Bezahlung. Mir geht’s darum wachzurütteln“, sagt der 52-Jährige. „Ich will in meiner Praxis loslegen, mitmachen, einfach durchimpfen.“

Zahnarzt Carsten Baden aus Schönkirchen: Der 52-Jährige geht auch unkonventionelle Wege, um an Impfstoff zu kommen. Quelle: Frank Peter

Baden spritzt – allen bürokratischen, logistischen und technischen Hürden zum Trotz. Probleme mit der Anbindung, Abrechnung oder Impfstoffbeschaffung halten ihn nicht ab. Das ist seine Botschaft an die Kassenzahnärztliche Vereinigung, die Zahnärztekammer und die Kassenärztliche Vereinigung in Schleswig-Holstein. „Unsere eigene Selbstverwaltung braucht jetzt schon sechs Wochen“, kritisiert er. Sechs Wochen, seit dem Zahnärzte, Apotheker und Tiermediziner legal gegen das Coronavirus impfen dürften. Baden fordert, „dass die letzten Hürden schnellstens abgebaut werden“. Mehr Nachdruck erhofft er sich dabei durch das öffentliche Vorpreschen beim Impfen.

Impfstoff von Kinderärztin aus Heikendorf – gegen ein quittiertes Rezept

Baden geht dafür auch unkonventionelle Wege: „Im vergangenen Dezember habe ich bei einer befreundeten Kinderärztin in Heikendorf beim Impfen hospitiert. Dr. Birgit Stamm war es auch, die mir jetzt gegen ein quittiertes Rezept eine Ampulle des Moderna-Impfstoffs zur Verfügung gestellt hat“, berichtet der Zahnarzt. Die Ampulle liegt im Kühlschrank bei Carsten Baden.

Die erste Dosis erhält nun Patient Raik Hödel aus Krokau im Kreis Plön. Warum er das Angebot zur Impfung beim Zahnarzt seines Vertrauens angenommen hat? „Es gibt ein Virus, es gibt eine Schutzimpfung, ich nutze es“, sagt der 55-Jährige trocken und fügt hinzu: „Wenn man sich hier die Zähne machen lässt und dann impft, spart es Zeit, es ist ein Abwasch“, findet Hödel. Als Busfahrer sieht er sich einem recht hohen Infektionsrisiko ausgesetzt. „Deswegen mache ich es ja auch, obwohl ich nicht für einen Impfzwang bin.“

Raik Hödel aus Krokau wurde als Erster in der Schönkirchener Zahnarztpraxis geimpft. Quelle: Frank Peter

Zahnarzt: Impfspritze setzt er mit anderer Technik

Es ist an diesem Donnerstagvormittag die dritte, die Boosterimpfung für Patient Raik Hödel. Kurze Desinfektion, Zahnarzt Baden setzt die Spritze an, Sekunden später ist es geschafft. Für Baden ist das Spritzen selbst nicht neu. Gibt es einen Unterschied zu Injektionen im Mund? „Beim Impfen ist es eine andere Technik“, meint der Dentist. „Dabei wird der Wirkstoff schnell appliziert. Das geht zack rein“, erklärt Baden. Im Mund hingegen gehe er langsamer, schonender vor. Dem Impfling selbst geht es nach eigener Aussage nach dem Piks gut, er fühlt sich „wohl“.

Raik Hödel hat jetzt einen neuen Stempel in seinem Impfbuch. Unter zwei Einträgen aus dem Impfzentrum Schleswig-Holstein prangt, dunkelgrün auf gelb, ein kreisrunder Abdruck eines Stempels, frisch in die Zahnarztpraxis geliefert: „Zahnarzt Carsten Baden Covid 19 Impfstelle“. Den hat der Dentist selbst gestaltet und im Internet bestellt.

Das offizielle „Zertifikat Impfen“ indes, eine der Voraussetzungen für Apotheker, Tier- und Zahnärzte zur Beteiligung an der Impfkampagne des Bundes, hat der Präsident der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein, Dr. Michael Brandt, am 21. Januar unterschrieben. Es bescheinigt dem Zahnmediziner die erfolgreiche Teilnahme an einer Schulung zur Durchführung von Schutzimpfungen gegen das Coronavirus Sars-Cov-2.

Michael Brandt von der Zahnärztekammer kann die Kritik von Carsten Baden auf Nachfrage „nachvollziehen“. Doch er sagt auch: „Wir als Kammer haben alles getan, von den Schulungen für die Zahnärzte bis hin zu den Gesprächen mit der Apothekerkammer zum Impfstoffkontingent.“ Grundsätzlich begrüßt er die Initiative des Schönkirchener Zahnarztes. Zahnärzte sollten impfen, so wolle es auch Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). Aber das flächendeckende Impfen in Zahnarztpraxen gehe erst dann wirklich, „wenn alle Wege beschritten sind“. Man wolle an der Seite der Ärzte impfen und keinen Verteilungskampf um Impfstoff, so Brandt.

Carsten Baden will jedenfalls weiter impfen. Mit oder ohne Abrechnung. Wann immer Zeit ist zwischen Füllung, Wurzelbehandlung oder professioneller Zahnreinigung.