Kiel

Die Landesregierung will Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kitas sowie den Lehrkräften und anderen Beschäftigten an Schulen regelmäßige Tests zur Verfügung zu stellen.

„Bei der behutsamen Öffnung der Kitas ist der Landesregierung der Schutz der Mitarbeitenden sehr wichtig. Deshalb wird aktuell ein Testregime entwickelt, damit die für Betreuung und Beschulung der Kinder so wichtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich regelmäßig, anlassunabhängig und für sie kostenfrei testen lassen können“, teilten Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) und Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Montag mit.

Maskenpflicht an den Grundschulen in Schleswig-Holstein gilt auch im Unterricht

Das gelte für Beschäftigte in Grundschulen, Kindergärten, Horten, offenen Ganztagsschulen und der Kindertagespflege. Wer möchte, soll bis Ostern zweimal pro Woche kostenlos auf Corona getestet werden. Dazu unterbreiten Garg und Prien dem Kabinett am Dienstag einen Vorschlag. „Dafür sollen Mittel von etwa 17 Millionen Euro veranschlagt werden“, teilten sie am Montag mit.

Umfassendere Testoffensiven hatten zuletzt Oppositionsparteien und Verbände gefordert. Der SSW im Landtag etwa mahnte, auch die Kinder einzubeziehen. Die SPD wollte zudem Luftfilter und FFP2-Masken. Dazu hat sich die Landesregierung nun aber nicht durchgerungen.

Unabhängig vom Inzidenzwert gilt hingegen für die ersten zwei Wochen eine Maskenpflicht für alle in den Schulen, auch im Unterricht. Ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz werde empfohlen, eine Alltagsmaske sei aber auch zulässig. Eine FFP2-Maske müsse es hingegen nicht sein, hieß es aus dem Bildungsministerium.

Zudem gelte für Familien eine erleichterte Möglichkeit, sich vom Unterricht befreien zu lassen, etwa wenn die Kinder „mit gefährdeten Personen im Haushalt leben oder engen Kontakt zu solchen Personen halten müssen“. Die Eltern können die Beurlaubung direkt mit der Schule klären. Einen Grund müssen sie jedoch nicht angeben, heißt es im Erlass.

Weiter Distanzunterricht in weiterführenden Schulen

In den Kreisen Pinneberg und Herzogtum Lauenburg sowie in den kreisfreien Städten Flensburg und Lübeck erlaube das starke Infektionsgeschehen noch keine vollständige Öffnung von Kitas und Schulen. Dort gelten nun unterschiedliche Regelungen, es bleibt beim Distanzunterricht. Notbetreuungen gibt es aber.

Am 22. Februar soll entschieden werden, ob die Kitas und Schulen bereits eine Woche später in den eingeschränkten Regelbetrieb oder Coronaregelbetrieb oder auch in den Wechselunterricht oder Präsenzbetrieb für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 gehen.

In allen anderen Kreisen und kreisfreien Städten werde sich der Präsenzunterricht zunächst auf die Vermittlung basaler Kompetenzen im Lesen, Schreiben und Rechnen sowie auf das soziale Lernen und Miteinander konzentrieren. Die Verlässlichkeit der Grundschule sei gewährleistet und der Ganztag könne unter Beachtung der geltenden Hygienevorschriften wieder angeboten werden.

Für die Jahrgangsstufen 5 und 6 wird Notbetreuung angeboten, kündigte Karin Prien an. Für die Jahrgangsstufen 5 bis 13 an den weiterführenden Schulen bleibe es weiterhin bis zum 7. März beim Distanzlernen, für die Abschlussklassen werden die Präsenzangebote fortgesetzt.

Einfacher Schnupfen befreit nicht vom Unterricht in Schleswig-Holstein

Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf soll der Präsenzunterricht und das Distanzlernen nach individuellen Erfordernissen unabhängig von den besuchten Jahrgangsstufen stattfinden.

Kinder mit einfachem Schnupfen können ohne weitere Untersuchung oder Absprache in die Schule und in die Kita gehen, so Heiner Garg. Wer jedoch Husten, Fieber ab 37,5 Grad, Kopfschmerzen oder Magenbeschwerden hat oder den Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn feststellt, muss der Einrichtung fernbleiben und darf erst nach 48 Stunden symptomfreier Zeit wiederkommen.