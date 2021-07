Kiel

Wie soll mit Ungeimpften in der Corona-Pandemie umgegangen werden? Die Debatte wird lauter, dass Menschen ohne Immunisierung künftig Nachteile haben könnten. Politiker auch in Schleswig-Holstein lehnen eine Impfpflicht zwar ab, wollen aber auch keine Rücksicht auf diejenigen nehmen, die sich die Spritze nicht setzen lassen.

Immer klarer wird jedoch: Mit dem Corona-Schutz wird das Leben leichter. Beispiele gibt es bereits etliche. Ich möchte ins Kino, zu einem Empfang oder auf ein Dorffest gehen - muss ich dafür nun einen negativen Test vorlegen? Wie alt darf der sein? Wie viele Kontaktpersonen darf ich treffen? Alles obsolete Fragen, sofern ich geimpft bin.

Vorteile für Geimpfte in Schleswig-Holstein

Denn nach der Corona-Bekämpfungsverordnung in Schleswig-Holstein gibt es in dem Fall einige Vorteile. Bei privaten Zusammenkünften von bis zu 25 Menschen etwa werden Geimpfte nicht mitgezählt, Getestete aber schon. Quarantänepflichten gelten für Geimpfte nur in Ausnahmen, Ungeimpfte müssen sich erst umständlich freitesten.

Doch es soll noch weitergehen. Die Mitte Juli angestoßene Diskussion darüber, dass die Bürgertests bald nicht mehr kostenfrei angeboten werden sollen, nimmt gerade wieder Fahrt auf. Das würde vor allem diejenigen treffen, die keinen Corona-Schutz haben. Ebenfalls Nachteile hat bereits, wer Kreuzfahrten liebt, aber keine Spritzen, denn einige Reedereien nehmen nur noch Geimpfte mit. Weitere wollen nachziehen.

Zudem müssen alle Reiserückkehrer aus dem Ausland ab zwölf Jahren ab Sonntag einen Corona-Test machen. Nur für Geimpfte gilt das nicht. Die schleswig-holsteinische Landesregierung begrüßt die Entscheidung der Bundesregierung, heißt es aus der Kieler Staatskanzlei, schließlich geht ein großer Teil der seit Anfang Juli steigenden Neuinfektionen auf Urlaubsheimkehrer zurück.

Wer Grundrechtseinschränkungen hinnehmen muss, weil er keinen Corona-Schutz vorweisen kann, könnte das als getarnten Zwang verstehen, sich doch einen Termin zu holen. Nicht einmal die Liberalen finden das problematisch. „Eine Pflicht durch die Hintertür sehen wir nicht, wenngleich der soziale Druck auf Ungeimpfte zunimmt“, sagt Dennys Bornhöft, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Landtag.

Einschränkung der Grundrechte fällt durch Impfung weg

„Diejenigen, die ihr Impfangebot nicht wahrnehmen, treffen ihre individuelle Entscheidung, dass sie das Erkrankungsrisiko akzeptieren“, so Bornhöft. Darin sei jeder frei, aber: „Pauschale Grundrechtseinschränkungen gegenüber Geimpften und Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, sind nicht weiter zu rechtfertigen, sobald jeder Weitere die Möglichkeit zur Impfung erhalten hat.“

Matthias Badenhop, FDP-Staatssekretär im Gesundheitsministerium, hatte bereits Anfang der Woche gesagt: „Individuelle Einschränkungen für Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, sind nicht der richtige Weg. Im Umkehrschluss kann es dann aber auch keinen Lockdown, also Einschränkungen für alle, mehr geben, wenn jeder die Chance hatte, ein Impfangebot wahrzunehmen.“

So sieht es auch Prof. Kerstin von der Decken, Direktorin des Walther-Schücking-Instituts für Internationales Recht an der Kieler Uni. „Grund für die Einschränkung der Grundrechte war, dass jeder eine potenzielle Gefahr für den anderen darstellte. Das fällt nun durch die Impfung weg.“

Deshalb sei die Bundesregierung verpflichtet, die Beschränkungen wieder aufzuheben. Als juristisch unproblematisch bezeichnet sie es, dass das nicht für Ungeimpfte gilt. „Sie stellen weiterhin eine Gefahr für andere Ungeimpfte und für das Gesundheitssystem dar.“

Offene Impfaktion in Citti-Parks Kiel, Flensburg und Lübeck

Eine Impfpflicht entstehe auch durch die zahlreichen Einschränkungen nicht, so von der Decken. Eine Pflicht müsse immer ausdrücklich in einem Gesetz oder einer anderen Norm genannt werden und sei dann ordnungs- oder strafrechtlich bewehrt. „Das ist aber nicht der Fall.“

Unterdessen verlagert sich die Impfkampagne zunehmend auf offene Angebote. Die Firma Süverkrüp Automobile etwa organisierte diese Woche eine Aktion für ihre Mitarbeiter, bei der an einem Vormittag 100 Biontech-Dosen gespritzt wurden. Mobile Teams impften am Montag 450 Menschen auf Flensburgs Bahnsteigen.

Am Sonnabend, 31. Juli, starten zudem Impftage im Citti-Park. Zunächst in Kiel, ab dem folgenden Montag auch in Flensburg und Lübeck. Die Quote der vollständig geimpften Schleswig-Holsteiner beträgt 54,3 Prozent.