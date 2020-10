Keine Kinder im "Erwachsenen-Hotel": Wie finden Sie das?

Kiel

Kinder müssen draußen bleiben. Das gilt bald erstmals in einem Hotel in Dänemark: Das Ærø Hotel auf der gleichnamigen Insel in der "dänischen Südsee" will damit einem Wunsch zahlreicher Gäste entsprechen und nennt sich künftig "Erwachsenen-Hotel".

Auch ein Restaurant auf der Ferieninsel Rügen verbietet Hunden und Kindern den Zutritt und löste damit Anfang des Jahres eine Welle der Empörung aus. Am Eingang des Lokals "Rügener Hof" verkündet ein Schild: "Aufgrund der fehlenden Erziehung durch Einzelne ist das Betreten der Räumlichkeiten durch Kinder bis 14 Jahre und Hunde nicht erwünscht." Dem Betreiber des Lokals ist das ernst.

Bereits 2018 sorgte ein Binzer Gastronom auf der Insel für Kontroversen, nachdem er sein Lokal in den Abendstunden für Kinder schloss.

RND/kha