Kiel

Der Mittwoch wird für Greta Balow und viele Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein ein besonderer Tag. Die schriftliche Abiturprüfung in Deutsch steht an. Darauf haben sich Greta und ihre Mitschüler an der Kieler Gelehrtenschule vorbereitet, aber nicht nur durch Lernen.

Sie haben auch viel dafür getan, sich nicht mit Corona anzustecken. Denn die hochansteckende Omikron-Variante sorgt für Unsicherheit – trotz oder gerade wegen der Lockerungen.

Abitur in Kiel: Schüler verzichten auf Partys

„Nach den Osterferien kamen viele mit einem mulmigen Gefühl in die Schule“, sagt Balow. Der Grund: die Maskenpflicht war weggefallen. Für die 18-jährige Schülerin grundsätzlich auch in Ordnung. Aber: die Abiturprüfungen stehen vor der Tür – und diese möchte sie nicht verpassen. „Corona sorgt natürlich für eine ungewisse Situation“, berichtet sie.

So wie Greta geht es vielen aus ihrem Jahrgang. Fast alle tragen auch nach den Ferien eine FFP2-Maske im Unterricht, testen sich zu Hause. „Auch die Partys im Vorfeld sind ausgefallen“, sagt Balow. Man setzt auf Eigenverantwortung. Das gemeinsame Ziel: Fit zum Abitur erscheinen und nicht in Isolation zu müssen.

Denn eine Corona-Infektion ist nach wie vor ein zwingender Grund, nicht an der Prüfung teilnehmen zu dürfen. „Wer einen positiven Schnelltest hat, muss anschließend einen PCR-Test machen lassen und sich ansonsten in Isolation begeben, bis das Testergebnis vorliegt“, heißt es vom Bildungsministerium.

Abitur in SH: PCR-Test muss als Nachweis eingereicht werden

Der Schule müsse im Falle eines positiven Schnelltests im Anschluss ein Nachweis vorgelegt werden, dass man danach einen PCR-Test gemacht habe beziehungsweise nicht an der Prüfung teilnehmen konnte.

Ein Problem entstehe für die betroffenen Schülerinnen und Schüler aber nicht: „Alle Prüfungen können nachgeholt werden, wenn jemand wegen Krankheit beziehungsweise einer Corona-Infektion verhindert war“, so das Bildungsministerium.

Nachschreiben möchte Greta aber trotzdem vermeiden. Es sei besser, gerade auch für die Vorbereitung, wenn man am eigentlichen Termin schreiben könne. „Unser Jahrgang will die Prüfungen nicht zerstückelt absolvieren.“

Keine Test- oder Maskenpflicht bei Abiturprüfungen

Das scheint auch zu klappen: Am Dienstag war keiner der 50 angehenden Abiturienten an der Kieler Gelehrtenschule krankgeschrieben. Dieser Trend zeichnet sich auch an vielen anderen Schulen in Schleswig-Holstein ab. „Die Schülerinnen und Schüler treten vollständig zur Abiturprüfung an“, berichtet beispielsweise Schulleiter Carsten Almreiter von der Ricarda-Huch-Schule in Kiel. Auch die ersten Abiturprüfungen vor den Osterferien seien problemlos abgelaufen.

Das wird von der Schulaufsicht bestätigt: Demnach habe es bei den ersten Prüfungen keine unauffällig hohe Zahl an Krankheitsfällen gegeben. Davon geht das Bildungsministerium auch für die kommenden Prüfungen aus.

So wird das Abitur in diesem dritten Corona-Jahr wieder etwas normaler ablaufen. Eine Test- oder Maskenpflicht besteht nicht, große Abstände werden sowieso eingehalten. In der Gelehrtenschule wird sich Greta Balow am Mittwoch fürs Deutschabitur in die Aula setzen. Sie hofft, dass sie mit einem guten Ergebnis aus der Prüfung geht – und ohne Corona-Infektion.