In der Corona-Bekämpfung Schleswig-Holsteins ist es zu einem Strategiewechsel gekommen, der nach Monaten der scharfen Regeln erst einmal wieder in den Köpfen ankommen muss: mehr Eigenverantwortung. In vielen Fällen gilt derzeit: Wer geimpft ist, muss nach Kontakt mit Infizierten nicht in Quarantäne.