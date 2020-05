Bei Kita-Eltern staut sich der Frust

Kiel

Kiel. Die Zeiten für Eltern – sie bleiben hart. Auch Schleswig-Holstein hat den Kurs Richtung Normalisierung des Kita-Betriebes eingeleitet, doch der Weg zum Vor-Corona-Standard ist noch weit. Zu weit, sagt die Landesvertretung der Kita-Eltern. „Am meisten tut es den Eltern weh zu sehen, dass andere Interessengruppen bevorzugt werden“, sagt der Landesvorsitzende Axel Briege. Als Beispiele nennt er die Fußball-Bundesliga und das Wiederanfahren der Wirtschaft. Viele Eltern könnten gar nicht arbeiten, weil die Kita-Betreuung nicht funktioniere.

Aus Brieges Sicht bräuchten betroffene Eltern einen Einkommensausgleich oder einen besonderen Kündigungsschutz. Er fordert eine Debatte darüber, wie der Kampf gegen die Pandemie mit den Anforderungen an Wirtschaft, Arbeitsmarkt und frühkindliche Bildung besser miteinander verknüpft werden kann. Andernfalls drohten ein Rückfall in alte Zeiten mit „Frauen an den Herd“ und mehr Altersarmut. Viele Eltern hätten schon jetzt keine Reserven mehr und kämpften um die Existenz ihrer Familien.

Seit dem 16. März galt für die Kitas grundsätzlich ein Betretungsverbot. Es gab danach höchstens Notbetreuungen. In mehreren Stufen fährt das Land die Betreuung wieder hoch. Vom 1. Juni an sollen die Kitas in den eingeschränkten Regelbetrieb gehen, mit einer Gesamtauslastung von mehr als 50 Prozent. „Wir haben es geschafft, die Zahl der Neuansteckungen zu reduzieren“, sagt Briege. Angesichts dieses Erfolges müsse die Landesregierung ihren Plan zum Wiederhochfahren der Kitas anpassen. Briege lobt zwar die „hervorragende“ Zusammenarbeit mit dem Sozialministerium, fordert aber auch, bei der Ermittlung des Betreuungsanspruchs nicht mehr die „Systemrelevanz“ der Elternberufe heranzuziehen: „Wenn die Schuhgeschäfte wieder öffnen dürfen, dann muss den Verkäuferinnen auch ermöglicht werden, ihre Kinder betreuen zu lassen.“

Landesweit rund 25000 Kinder in Betreuung

Dass auch jetzt in den Kitas nicht alles wieder so sein kann wie vor Corona, ist auch Briege bewusst. Doch mit „Fantasie und Kreativität“ sei es möglich, Betreuungsanspruch und Gesundheitsschutz unter einen Hut zu bekommen: „Wenn das Angebot an Fachpersonal nicht reicht, dann müssen wir eben temporär Abstriche bei der Qualität in Kauf nehmen, also mehr auf Betreuung setzten und weniger auf frühkindliche Bildung.“ Räumliche Engpässe ließen sich durch mehr Aktivitäten im Freien umgehen. Unterstützung erhält Briege vom Kinderschutzbund Schleswig-Holstein: „Wir haben den Eindruck, dass die Nöte von Eltern und Familien von der Politik nur unzureichend gesehen werden“, sagt die Landesvorsitzende Irene Johns. Eine Rückkehr zum Regelbetrieb in den Kitas dürfe es aber nur geben, wenn die Vorgaben des Infektionsschutzes eingehalten werden: „Wichtig ist es in dieser Situation vor allem, die Leistungen der Eltern endlich auch materiell angemessen zu würdigen.“

Die Awo Schleswig-Holstein verweist auf eine funktionierende Notbetreuung in ihren 63 Kitas: Von 4900 Plätzen sind aktuell rund 1300 belegt. Nötig sei jedoch „mehr Vorbereitungszeit in den einzelnen Phasen der Lockerungen“, um Maßnahmen und Auflagen in allen Einrichtungen nach den örtlichen Gegebenheiten umsetzen zu können.

Landesweit sind laut Sozialministerium aktuell rund 25000 Kinder in Betreuung, dies entspreche einer Quote von 22 Prozent. „Gerade weil Eltern und Kinder zunehmend an die Belastungsgrenze stoßen, haben wir in Schleswig-Holstein früh Notbetreuung ermöglicht und diese auch früher als andere ausgeweitet“, so ein Ministeriumssprecher. Die nächsten Schritte sähen vor, immer mehr Kindern, gerade auch diejenigen mit besonderem Förderbedarf, schnell wieder die Regelbetreuung zu ermöglichen.