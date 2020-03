Corona: So klappt das Lernen zu Hause

Kiel/Kronshagen

Der Esstisch von Familie Hedke in Kronshagen in derzeit Schulpult für die Klassen vier bis zehn. Benedikt (16) sitzt am iPad an einem englischen Text, Jonathan (13) daneben am Laptop und der zehnjährige Theodor hat eine blaue Mappe mit Matheaufgaben vor sich liegen.

"Wir haben per IServ Aufgaben in fast jedem Fach bekommen", zeigt Jonathan auf dem Bildschirm. Auf der Schulplattform ist jedem Lehrer eine eigene Farbe zugeordnet, untereinander findet der Gymnasiast die Arbeitsaufträge wie Grammatikübungen oder einen Link zu einem Online-Quiz, das Wissen aus der Physik abfragt.

Wegen Corona: Arbeitsaufträge aus allen Fächern - sogar für Sport

Aber auch die Sportlehrerin hat eine Aufgabe gestellt. "Wir sollen jeden Tag einmal an die frische Luft gehen, 5000 Schritte gehen und mindestens dreimal in der Woche fünf Kraftübungen für Arme und Beine machen", sagt Jonathan.

Normalerweise diene IServ vor allem als Kommunikationsmittel zwischen Schülern und Lehrern, um Dinge zu organisieren. Benedikt, der als Oberstufenschüler am Gymnasium Kronshagen auch im Unterricht mit dem iPad arbeiten kann, hat schon häufiger fertige Hausaufgaben über die Plattform an seine Lehrer verschickt.

Online-Lernstoff reicht höchstens für drei Stunden

"Es kommt natürlich darauf an, wie konzentriert man arbeitet. Aber ich bin maximal ein bis drei Stunden am Tag mit den Aufgaben ausgelastet", erzählt der Zehntklässler. Ansonsten gehen die Brüder in den Garten, spielen viel auf dem Handy oder schauen ein bisschen fern. Große Langeweile sei noch nicht ausgebrochen.

Vereinzelt kommen auch noch Freunde vorbei. "Aber ich achte darauf, dass ich begrenze, wie viele Kinder hier sind", sagt Mutter Heike Ho. Die vergangenen drei Tage war die HNO-Ärztin zu Hause und hat nach eigenen Angaben darauf geachtet, dass ihre Söhne die Aufgaben für die Schule erledigen. Insgesamt seien die Drei aber sehr motiviert dabei. Die nächsten zwei Tage hat sie Dienst, dann ist Benedikt vormittags der Chef.

Hilfe von ihrer Mutter brauchten die Jungs beim Lernen bislang nicht. "Die Aufgaben sind alle auf Themen bezogen, die wir schon behandelt haben", sagt Benedikt. Bei Rückfragen könne er per Mail oder Forum mit dem Lehrer in Kontakt treten. Technisch funktioniere bislang alles gut, nur am Dienstag sei das System wohl zeitweise überlastet gewesen und es gab eine Fehlermeldung.

Grundschüler löst Aufgaben auf Arbeitsblättern

Der Jüngste, der auf die Grundschule an den Teichen geht, hat am Freitag mehrere Arbeitsblätter für die Fächer Mathe, Deutsch und Heimat-, Welt- und Sachunterricht mitbekommen. "Die kann ich jetzt in dem Tempo abarbeiten wie ich Lust habe", sagt Theodor.

Einig sind sich die Jungs, dass sie es gut finden, dass sie wegen der Schulschließung im Moment nicht so früh aufstehen müssen. "Sonst finde ich Schule eigentlich besser, als so alleine zu lernen", sagt Jonathan.

Bei den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen in Kiel setzt ein Großteil auf die Plattform IServ. Viele informieren auch auf ihren Webseiten und stellen dort zusätzlich Aufgaben zur Verfügung. Denn verlängerte Ferien bedeuten die coronabedingten Schulschließungen nicht. „Das Unterrichten und die Durchführung von Leistungsnachweisen ist ausgesetzt, aber das Lernen der Schülerinnen und Schüler geht weiter!“, hieß es vom Bildungsministerium dazu.

Max-Planck-Schule in Kiel spricht von positiven Rückmeldungen

Auch die Kieler Max-Planck-Schule versorgt derzeit ihre Schüler per IServ mit Lernstoff, die einen ähnlichen Umfang haben sollen wie das Aufgabenpensum, dass sonst in der Unterrichtsstunde erledigt werde. "Das funktioniert einwandfrei", sagt Schulleiter Jens-Peter Meißner.

Bislang seien die Rückmeldungen positiv. "Die Eltern sind sehr dankbar dafür, dass ihre Kinder so weiter lernen können. Viele Schüler sind mit großem Eifer dabei." Natürlich könne es in manchen Familien die Schwierigkeit geben, dass es nicht für jedes Kind ein Gerät gebe. "Wir nehmen darauf Rücksicht."

Wegen Corona: Physiklehrer streamte aus dem Klassenraum

Das Ernst-Barlach-Gymnasium in Kiel hat auf seiner Webseite eine große Liste mit Aufgaben für die fünften bis neunten Klassen veröffentlicht. Die Oberstufe arbeite mit der Plattform "Schulcommsy", wo Materialien hinterlegt werden.

"Ein Kollege hat eine Stunde aus dem Physikraum im Livestream für seine Schüler gesendet", erzählt Schulleiter Christian Stegmann. Das sei aber der Einzelfall. Trotz der für alle neuen Situation versuchten die Lehrer mit viel Herzblut, weiter für ihre Schüler da zu sein.

Grundschule verteilte vorab Wochenpläne

Das gilt auch für die Grundschulen. „Es hat sich ja schon vergangene Woche abgezeichnet, dass die Schulen geschlossen werden könnten. Deswegen hat sich das Kollegium darauf vorbereitet“, sagt Regina Frank, Leiterin der Grundschule Suchsdorf.

Die Lehrer hätten den Kindern am Freitag Arbeitsblätter und Wochenpläne mit Aufgaben mitgegeben. „Bei Kindern, die vergangene Woche krank waren, haben einige Lehrer sogar das Unterrichtsmaterial in die Briefkästen geworfen, damit sie auch versorgt sind.“ Die Kinder seien mit der Arbeit mit Wochenplänen bereits aus den Hausaufgaben vertraut. Sie könnten sich meist selber einteilen, welches Fach sie wann bearbeiten und in welcher Reihenfolge sie die Aufgaben lösen. Es gebe zudem Lern-Apps wie Antolin, in denen Schüler direkt eine Rückmeldung bekommen.

