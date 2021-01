Kiel

Besucher müssen seit dem 11. Januar einen negativen Corona-Schnelltest vorweisen, der maximal 24 Stunden alt sein darf. Dazu sollen die Schnelltests genutzt werden, die jedes Heim vom Bund bezahlt bekommt - pro Bewohner bis zu 30 Stück im Monat. Die Schnelltests sollen also für die Besucher kostenlos bleiben. Doch viele Heime in Schleswig-Holstein bieten gar keine Tests an - zum Teil mit gravierenden Folgen. Angehörige lassen sich auf eigene Kosten testen.

Ein Beispiel dafür ist ein Ehepaar aus Kiel. Der Mann wird seit einer Gehirn-Operation in einem Heim gepflegt. Die Ärzte, so berichtet seine Tochter, hätten ihm nur noch eine begrenzte Lebenszeit prognostiziert. Ihm seien die regelmäßigen Besuche seiner Frau deshalb besonders wichtig. Doch nach der neuen Regelung sei die Mutter verzweifelt, denn die 30 Euro pro Test könne man sich einfach nicht leisten.

Anzeige

Teurer Schnelltest als Strafe empfunden

"Ich finde es klasse, dass die Heimbewohner so geschützt werden. Aber ist es wirklich nötig, dass sie jetzt gar keinen Besuch mehr bekommen? Es ist so schon schwer genug für die Bewohner und sie sehen es nur als Strafe an. Mein Vater hat mich gestern aus dem Heim angerufen und wollte wissen, wieso ihn keiner besuchen kommt. Ich habe probiert, es ihm zu erklären, aber er hat es nicht verstanden."

Die Tochter findet es tief ungerecht, dass für Reiserückkehrer monatelang die Tests bezahlt wurden - die Angehörigen von Heimbewohnern diese aber nun selbst bezahlen müssen. Ändere sich die Situation nicht, wären die Bewohner vielleicht geschützt, würden aber vereinsamen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach.

Für Corona-Tests in Alten- und Pflegeheimen fehlt das Personal

Auch Barbara Mühlenberend kritisiert, dass die Besucher auf den Kosten sitzen bleiben. Das Heim, in dem ihre Freundin lebt, bietet ebenfalls keinen Test an. "Mein Hausarzt führt ihn auch nicht durch. Ich muss ihn also im Corona-Mobil oder in Apotheken machen lassen – auf eigene Kosten. Dabei könnte das Heim sie kostenlos machen, weil es ja das Geld erstattet bekommt."

Lesen Sie auch: Wo kann ich mich in Schleswig-Holstein auf Corona testen lassen?

Das bestätigt auch das Heim, in dem die Freundin lebt. "Wir könnten die Tests umsonst anbieten, aber nur, wenn wir das Personal dafür hätten. Wir haben aber kein Extra-Personal für die Testung. Bisher haben wir nur in einer Einrichtung mit 20 Betten Unterstützung von mobilen Teams bekommen. Wenn wir zusätzliche Hilfe bekämen, würden wir Tests für Besucher gern anbieten“, sagt Eva El Samadoni, Stiftungsvorstand und Geschäftsführerin des Kieler Stadtklosters.

Personal hat keine Kraft mehr für Corona-Schnelltests

Auch Kay Oldörp, Leiter des Landesverbandes privater Träger bpa in Kiel, bestätigt, dass die Besucher-Testungen viele Heime überfordern. "Oft hat das Personal durch Corona schon viele Überstunden angesammelt, die Ressourcen und Kräfte schwinden zusehends. Jede Hand wird für die Betreuung der Bewohner benötigt. Schon das Testen von Personal und Bewohnern ist kaum zu schaffen. Die zusätzliche Verpflichtung zu Bewohner-Tests wird deshalb kritisch gesehen."

Heime sollen kostenlose Tests anbieten

Im Gesundheitsministerium betont der Sprecher, dass sich Besucher erstens in den Heimen und zweitens kostenlos testen lassen können sollen: "Mit der geltenden Regelung ist es Einrichtungen nicht freigestellt, ob sie Testungen anbietet oder nicht, sondern sie muss sich auf die entsprechende Vorgabe zügig einrichten.“

Allerdings sei klar, dass dazu das notwendige Personal verfügbar sein muss. „Deswegen gibt es sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene Bemühungen, hier Kapazitäten zu erhöhen.“ Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat bereits eine Erhöhung der Testkapazitäten in Heimen angekündigt.

Hilfe von der Bundeswehr und mehr Test-Jobs

Kanzleramtsminister Helge Braun ( CDU) will aber Tests für alle Heimbesucher sicherstellen. Die Schnelltests sollen bewirken, dass die Bewohner geschützt sind, aber nicht vereinsamen. Braun hat angekündigt, dass bei der Bundesagentur eine Hotline eingerichtet werden soll.

Dort sollen sich Interessierte, die Testungen in Heimen übernehmen wollen, melden. Braun schlägt einen Stundenlohn von 20 Euro vor und betont: "Dadurch, dass die Einrichtungen für die freiwilligen Tester pro Test 9 Euro für die Durchführung abrechnen können, wird dieser Stundenlohn durch diese Refinanzierungsmöglichkeit (über-)kompensiert."

Bis die Hotline steht und die Tester geschult sind, bietet Braun für maximal drei Wochen Unterstützung bei den Tests durch die Bundeswehr an. Eva El Samadoni hat diese Hilfe sofort angefordert.