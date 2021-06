Kiel

Bei einer Zulassung des Impfstoffs für Kinder wollte Prien organisieren, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler auf Wunsch wenigstens eine Spritze erhalten können, bevor sie im August wieder in den Unterricht zurückkehren. Sie hatte Mitte Mai eine Überholspur in den Impfzentren angekündigt, in denen nur diese Gruppe gegen Corona geimpft wird.

Auch Garg hatte damals die Hoffnung geäußert, dass es schon vor den Ferien losgehen könnte. Gleich mehrere Faktoren machten ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Stiko empfiehlt Corona-Impfung nur für Kinder mit Vorerkrankung

Zwar ließ Ende Mai die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) den Impfstoff des Herstellers Biontech-Pfizer für Personen ab zwölf Jahren zu. Die Ständige Impfkommission in Deutschland sprach aber keine allgemeine Impfempfehlung für Kinder aus.

In der Altersgruppe zwischen zwölf und 17 Jahren sollen den Experten zufolge nur Teenager mit Vorerkrankungen den Schutz bekommen, weil für sie ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf vorliegt. Dazu gehören zum Beispiel Adipositas, Immunkrankheiten, angeborene Herzfehler, chronische Lungenerkrankungen und Niereninsuffizienz.

Die Stiko rät zudem zur Spritze, wenn im Umfeld der Kinder gefährdete Menschen leben. Die Stiko begründet ihre Entscheidung damit, dass bei Kindern ohne Vorerkrankungen eine Corona-Infektion meist mild oder sogar asymptomatisch verläuft. „Da das Risiko für Kinder und Jugendliche, an Covid-19 schwer zu erkranken, relativ gering ist, ist die Risiko-Nutzen-Abwägung zwischen der Erkrankung und der Impfung eine andere als bei erwachsenen Personen“, heißt es in der Stiko-Begründung.

Zumal es zur Sicherheit der Impfung bei Kindern noch wenig Daten und Erfahrungen gebe. Auch in Anbetracht der Impfstoffknappheit sei es angesagt, zuerst stärker gefährdete Menschen zu impfen.

Keine zusätzlichen Biontech-Dosen vom Bund

Nicht nur das spricht gegen eine flächendeckende Impfung von Schülerinnen und Schülern: Das Vorhaben von Garg und Prien basierte auf der Zusage aus Berlin, dass die Länder hierfür ein Extra-Kontingent an Biontech-Dosen bekommen, heißt es aus den Ministerien. „Entgegen ursprünglicher Ankündigungen wird der Bund keinen zusätzlichen Impfstoff an die Länder liefern, um gesonderte Impfungen für Schülerinnen und Schüler anzubieten“, so Christian Kohl, Sprecher des Gesundheitsministeriums in Schleswig-Holstein.

Daher habe die Landesregierung keine eigene Impfkampagne für Jugendliche beschlossen. Schleswig-Holstein ist damit nicht alleine. In Niedersachsen, wo sogar schon konkrete Termine für Schüler-Impfaktionen feststanden, wurden die Pläne genauso eingestampft wie in anderen Bundesländern.

„Der Schulbetrieb wird unabhängig vom Impfstatus der Schülerinnen und Schüler gewährleistet werden“, so Kohl.

Corona-Impfquote bei Jugendlichen liegt unter einem Prozent

Für Zwölf- bis 17-Jährige aus Risikogruppen ist keine Sonderaktion geplant. Jugendliche können sich wie alle Erwachsenen im Impfzentrum oder in einer Arztpraxis impfen lassen. „Ein zentraler Aspekt bei der Anwendung des pandemischen Impfstoffs bei Kindern und Jugendlichen ist die dabei individuelle Nutzen-Risikobewertung, die von Ärztinnen und Ärzten beachtet werden soll.“

Laut Robert-Koch-Institut liegt die Quote der Durchgeimpften bei Unter-18-Jährigen in Schleswig-Holstein bei 0,7. Einfach geimpft sind in der Altersgruppe 2,3 Prozent. Damit liegt der Norden im oberen Bereich im Ländervergleich.