Brokdorf

Zwischen Elbdeich und Wilstermarsch endet in elf Tagen eine Ära. Am 31. Dezember geht wenige Minuten vor Mitternacht mit dem Meiler in Brokdorf nun auch das letzte der ursprünglich drei kommerziellen Kernkraftwerke in Schleswig-Holstein vom Netz.

Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) sieht durch den Wegfall des Kraftwerks Brokdorf im Zuge des Atomausstiegs keine Gefahr für die Energiesicherheit im Norden. Er nahm sich am Montag die Zeit, um sich per Videoschalte bei den rund 300 Beschäftigten zu bedanken, und informierte sich vor Ort über die nächsten Schritte auf dem Weg zum Rückbau des Meilers. „Mir ist bewusst, dass diese letzten Tage des Kraftwerksbetriebes bei Ihnen eher Wehmut als Freude auslösen“, so Albrecht zu den Beschäftigten. „Ihre Kenntnisse und Erfahrungen werden für uns bei dem nun anstehenden Rückbau des Kraftwerks so wertvoll wie unverzichtbar sein.“

„Der Atomausstieg ist absolut richtig.“ Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) vor dem Kernkraftwerk Brokdorf. Quelle: Paul Wagner

Mit seinen rund 1500 Megawatt habe Brokdorf eine große Bedeutung für die Stromversorgung im Norden gehabt, unterstrich Albrecht. Diese Energiemenge könne aber mittlerweile durch andere Quellen gedeckt werden. „Ich habe da wirklich keine Bedenken für Schleswig-Holstein“, so der Umweltminister. Bereits jetzt stammten rechnerisch 160 Prozent der benötigten Energie im Land aus erneuerbaren Energiequellen. Zeiten, in denen das Kraftwerk Brokdorf wegen Revisionen nicht am Netz war, hätten gezeigt, dass die Netzstabilität im Norden auch ohne das Kernkraftwerk sicher sei, so der Umweltminister. Um dies für ganz Deutschland sicherzustellen, müsse man jetzt aber beim Netzausbau deutlich schneller vorankommen.

Ungelöste Endlagerfrage

Der Atomausstieg sei „absolut richtig“, betonte der Minister bei seinem Besuch. Angesichts der Risiken und der ungelösten Endlagerfrage für den hochradioaktiven Atommüll, sei das zwischenzeitlich wieder diskutierte Festhalten an der Kernenergie der falsche Weg.

Nach der letzten kontrollierten Kernspaltung in Brokdorf soll der Reaktorkern schon Mitte Januar entladen werden. Alle 193 Brennelemente kommen zunächst ins Abklingbecken. Nach und nach soll der abgebrannte Brennstoff den Meiler in den kommenden Jahren in 41 sogenannten Castorbehältern verlassen und im benachbarten bundeseigenen Standortzwischenlager abgestellt werden.

Tausende Tonnen Bauschutt

Zudem müssen schätzungsweise bis zu fünf Prozent der Masse des Kraftwerks als schwach- beziehungsweise mittelradioaktives Material entsorgt werden. Für diesen Teil des nuklearen Erbes ist der Schacht Konrad bei Salzgitter als Endlager vorgesehen. Nach mehrfacher Verschiebung soll dieser voraussichtlich Ende des Jahrzehnts in Betrieb gehen.

Der überwiegende Teil des Kraftwerks werde dann als Bauschutt recycelt oder soll bei Überschreitung eines Strahlungsgrenzwertes auf geeigneten Bauschuttdeponien entsprechender Klassen in Schleswig-Holstein eingelagert werden, kündigt Albrecht an.

Rückbau bis 2039

Der Weg zur grünen Wiese am Standort Brokdorf ist jedoch noch lang. „2039 wollen wir fertig sein“, kündigt Guido Knott, Vorsitzender der Geschäftsführung beim Kraftwerksbetreiber PreussenElektra, an. Es beginne jetzt ein neues Kapitel in der Kraftwerksgeschichte. Mit einem sogenannten Zukunftspakt habe man der 300-köpfigen Betriebsmannschaft eine Perspektive aufgezeigt. Man wolle alle Beschäftigten für die Zeit des Rückbaus behalten. „Sobald wir die notwendigen Genehmigungen haben, werden wir mit dem Rückbau richtig loslegen können“, so Knott. Minister und Betreiber rechnen um den Jahreswechsel 2022/2023 mit den Papieren aus Kiel.

Leidenschaft für das Kraftwerk

Kraftwerksleiter Uwe Jorden ist stolz auf seine Mannschaft. Über das Aus für Brokdorf sei das Team sehr traurig, „denn wir haben unseren Auftrag, das Land zuverlässig mit Strom zu versorgen, mit großer Leidenschaft erfüllt. Diese Aufgabe müssen nun andere übernehmen.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Kernkraftwerk Brokdorf (KBR) war 1986 wenige Monate nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl als Leistungsreaktor in den Betrieb gegangen. Vorausgegangen waren heftige Auseinandersetzungen zwischen Atomkraftgegnern und Staatsmacht sowie ein vierjähriger Baustopp. Seit Inbetriebnahme galt KBR als eines der zuverlässigsten Kernkraftwerke weltweit und erzeugte in seinen 35 Jahren 380 Milliarden Kilowattstunden Strom. In den Jahren 1992 und 2005 war Brokdorf mit Blick auf die erzeugte Strommenge sogar Weltmeister.