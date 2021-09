Kiel

Eigentlich kann diesmal gar nichts schiefgehen. Die Vorhersage verspricht großartiges Wetter, das Sportlerfeld ist hochkarätig und das Konzertprogramm beeindruckend. Alle Versuche, unter Corona-Bedingungen ein Volksfest auf die Beine zu stellen, wurden rechtzeitig beendet. Damit sind Vergleiche mit einer „normalen“ Kieler Woche von Anfang an überflüssig. Mehr geht eben noch nicht in Pandemie-Zeiten.

Nun liegt es an den Menschen, aus der Situation das Beste zu machen. Wer mag, schaut mit dem Nachwuchs bei den Kinderkonzerten auf der Krusenkoppel vorbei oder besorgt sich die letzten Tickets für die Gewaltig-Leise-Auftritte. Wer den Segelsport liebt oder einfach das Flair genießen will, fährt nach Schilksee und hat sich die Windjammerparade fest im Kalender notiert. Und wer eine Kieler Woche ohne Kostenlos-Konzerte, Internationalen Markt und Bummelmeilen doof findet oder trotz aller Sicherheitsregeln Angst vor Infektionen hat, bleibt einfach zu Hause. Nur enttäuscht sein, das sollte in dieser Woche niemand.