Corona-Schnelltest unter den Augen des Vorgesetzten – das ist seit Mittwoch Realität für alle UKSH-Beschäftigten, die weder geimpft noch genesen sind. Denn das Uniklinikum Schleswig-Holstein hat 3G am Arbeitsplatz für alle 12.000 Beschäftigten eingeführt.

Am UKSH gilt jetzt 3G für alle Mitarbeiter

Von Tilmann Post