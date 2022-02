Am Dienstag, 15. Februar, werden in den großen Städten in Schleswig-Holstein nur wenige Busse fahren: Weil die Gewerkschaft Verdi ein besseres Tarifangebot für Busfahrer erreichen will, hat sie einen ganztägigen Warnstreik angekündigt – unter anderem in Kiel. Wo Pendler mit Behinderungen rechnen müssen.