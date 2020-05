Busunternehmen demonstrieren mit Korso

Kiel

Der Korso will sich gegen 11 Uhr am Schwedenkai in Kiel in Bewegung setzen. Nach Angaben des Omnisbusverbands OVN Nord verläuft die Route von dort über die Kaistraße, Wall, Düsternbrooker Weg, Kiellinie, Mercatorstraße, Holtenauer Straße, Knooper Weg, Exerzierplatz, Ziegelteich, Stresemannplatz und erneut über die Kaistraße, den Wall und Düsternbrooker Weg zum Landeshaus.

Gegen 11.55 Uhr, symbolisch also um fünf vor zwölf, will der Verbandsvorsitzende und Geschäftsführer Joachim Schack an Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP) die Forderungen seines Verband übergeben.

Anzeige

Verband fordert sofortige finanzielle Unterstützung

Der Verband fordert vom Land unter anderem nicht rückzahlbare Soforthilfen zur Existenzsicherung. Die Unternehmen seien systemrelevante Verkehrsträger für Schülerverkehr im ländlichen Raum, sie leisteten Schienenersatzverker, gewährleisteten Vereins-, Gruppen- und Seniorenfahrten, Klassenfahrten und den Kreuzfahrttourismus - und sie trügen nicht zuletzt zur Klima- bzw. Verkehrswende bei.

Weitere KN+ Artikel

"Faktisch ein Berufsausübungsverbot"

Darüber hinaus forderte OVN-Verbandschef Schack die sofortige Aufnahme der Reisebusunternehmen in den Mittelstandssicherungsfonds des Landes und eine umgehende Gleistellung der Hygieneregeln in Reisebussen mit Bahn, Fernlinienbussen, Flugzeugen und öffentlichem Nahverkehr. "Die allein für den Reisebus geltende Einhaltung von 1,5 Meter Abstand trotz bestehender Maskenpflicht ist faktisch ein Berufsausübungsverbot."

Die bundesweit einheitlich von der Busbranche erarbeiteten Hygiene- und Verhaltensregeln für den Reisebusverkehr seien auch im Norden zu übernehmen. "Unterschiedliche Regelungen in den jeweiligen Bundesländern führen unweigerlich zum absoluten Chaos und zur Nichtdurchführbarkeit auch künftiger Reisen", hieß es.