Hochschulen prüfen Online-Vorlesungen

Derweil hat das Bildungsministerium bis zum Schuljahresende sämtliche Klassenfahrten untersagt, deren Ziele außerhalb Schleswig-Holsteins liegen. Dass der Erlass bis zu den Sommerferien gilt, begründet Ministeriumssprecher David Ermes mit der Planungssicherheit, die man den Schulen geben wollte. Die Kosten für die abgesagten Reisen sollen von den Versicherungen getragen werden. „Für jede Klassenfahrt muss eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen werden“, sagt Ermes. Darüber können sich die Schulen die Kosten für die Klassenfahrt zurückholen. Eine Kostenbeteiligung durch das Ministerium ist bislang nicht vorgesehen, die Behörde stellt den Schulen aber Ansprechpartner zur Seite, die dabei helfen, das Geld zurückzubekommen.

Abschlussprüfungen sollen stattfinden

Zum jetzigen Zeitpunkt ist Ermes zuversichtlich, dass die Abschlussprüfungen und Abiturklausuren an den Schulen wie geplant stattfinden können. Schließlich gebe es wie in jedem Jahr Nachschreibetermine, die im Notfall genutzt werden könnten. Sollten Schulen wegen Corona-Infektionen geschlossen werden und somit Unterricht ausfallen, sei das auch kein Grund, dass die Abiturprüfungen in Zeiten von landesweit einheitlichen Klausuren verschoben werden müssen. „Die ersten Klausuren werden noch vor Ostern geschrieben“, sagt Ermes. „Da würde nicht mehr viel Unterricht ausfallen.“

Klausurenzeit an der CAU beginnt

Fragen, wie und ob Klausuren geschrieben werden können, beschäftigt auch die Christian-Albrechts-Universität. In rund zwei Wochen beginnt die Prüfungsphase, gleichzeitig hat die Christian-Albrechts-Universität – wie die Fachhochschule Kiel – erlassen, dass Personen, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Corona-Risikogebiet oder einem besonders betroffenen Gebiet aufgehalten haben, für zwei Wochen nach der Rückkehr den Campus nicht betreten dürfen.

Sollte ein betroffener Student in diesem Zeitraum eine Prüfung absolvieren müssen, bittet CAU-Sprecher Boris Pawlowski die Studenten, das Gespräch mit dem Prüfungsamt oder der Fakultät zu suchen und nicht zur Prüfung zu gehen. „Wir werden gemeinsam eine Lösung finden, dass der Student keine Nachteile hat, wenn er nicht zur Prüfung erscheinen kann.“

Semester soll wie geplant starten

Derzeit geht Pawlowski davon aus, dass das Semester wie geplant Anfang April beginnen kann. Einige Veranstaltungen wie die Studieninformationstage wurden aber bereits abgesagt. Sollte sich die Lage ändern, plant die CAU, größere Vorlesungen im Internet zu übertragen. „Bei einer weiteren Verschärfung wäre es auch eine Option, die Präsenzpflicht aufzuheben.“

Fachhochschule prüft Alternativen

An der Kieler Fachhochschule werden derzeit bereits Klausuren geschrieben, die Vorlesungen beginnen am 16. März und sollen wie geplant gehalten werden. „Sollten wir den ersten Verdachtsfall haben, werden wir die Lage neu bewerten“, sagt Pressesprecherin Frauke Schäfer. „Wenn es die Lage erfordert, können wir große Teile der Lehre in unser Lernmanagementsystem Moodle verlagern.“ Die Online-Plattform nutzt die FH aktuell zur Begleitung von Präsenz-Lehrveranstaltungen. Dort gibt es Lernmaterialien und Programme zur virtuellen Kommunikation zwischen Dozenten und Studenten.

Semester soll mit Prüfungsleistung abgeschlossen werden

Schäfer ist überzeugt, dass selbst bei Ausfällen von Vorlesungen und Seminaren das Semester abgeschlossen werden kann. „Wir werden flexibel reagieren und alle Möglichkeiten ausschöpfen, damit unsere Studierenden ihr Studium fortsetzen und am Ende des Semesters Prüfungsleistungen erbringen können, in welcher Form auch immer.“

