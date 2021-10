Kiel

Als Maximilian Zastrow am frühen Montagnachmittag zum Corona-Testmobil am Bootshafen in Kiel kommt, ist er fast allein. Lange Schlangen wie früher? Nicht mehr zu sehen. Das hat vor allem einen Grund: Die kostenlosen Bürgertests gibt es seit dem 11. Oktober nicht mehr – mit Ausnahmen für einige Gruppen wie Kinder oder Schwangere. Zastrow, 27, Student, muss wie viele andere für den Schnelltest nun selbst bezahlen.

Zahl der Corona-Schnelltests an Teststationen in Kiel bricht ein

Er braucht den Test für eine Klausur, an der Universität herrscht die 3G-Regel. 11,50 Euro zahlt Zastrow am Testmobil des Labor Krause. Ein Preis, der im Vergleich sogar noch niedrig ist. Und trotzdem: Wer als Ungeimpfter nur ins Restaurant will, wird sich wohl in Zukunft zweimal überlegen, ob er so viel Geld für einen Schnelltest hinlegt.

Genau das deutet sich am ersten Tag der kostenpflichtigen Schnelltests bereits an. Die Teststationen in Kiel berichten von deutlichen Einbrüchen. Am Testmobil am Bootshafen lassen sich bis zum Montagmittag 15 Menschen per Schnelltest testen, weniger als die Hälfte im Vergleich zur Vorwoche.

Corona-Freepass verzeichnet drastische Einbrüche

Einsam ist es auch für Nawras Tamim, der ein Corona-Testzelt an der Kaistraße leitet. Eine erwachsene Frau bis 12.30 Uhr, dazu noch vier Kinder, lautet seine Bilanz. Nur rund ein Drittel der üblichen Zahlen. Die Liste lässt sich beliebig fortführen. Von „deutlich weniger Menschen“ berichtet Apotheker Torsten Dudda, mit einer Teststation in der Holtenauer Straße in Kiel aktiv.

Besonders drastische Zahlen hat Axel Strehlitz, Geschäftsführer von Corona-Freepass, parat. Das Unternehmen betreibt Teststationen in ganz Deutschland, unter anderem auch in Kiel, auf Sylt und in Hamburg. „Am Hamburger Hauptbahnhof sind die Testzahlen um rund 90 Prozent eingebrochen“, sagt Strehlitz.

Kosten für Schnelltests in Kiel variieren stark

Zahlen, die unweigerlich die Frage aufwerfen: Wie lange können sich die Teststationen noch halten? „Wenn es so bleibt, müssen wir natürlich über die Schließung von Stationen nachdenken“, sagt Strehlitz. Etwas, das natürlich schon passiert. Beispiel Torsten Dudda: Von seinen zwischenzeitlich neun Teststationen ist noch eine übrig. Die soll mindestens noch bis Ende Oktober offenbleiben.

Garg will 3G-Regel verlängern Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hat sich für eine Verlängerung der 3G-Regel in Schleswig-Holstein ausgesprochen. „Es wird auch weiterhin – gerade für die Zeit im Herbst und Winter – noch Maßnahmen brauchen, sodass ein kurzfristiges Entfallen aller verbliebenen Schutzmaßnahmen der Corona-Bekämpfungsverordnung zunächst nicht vorgesehen ist“, sagte Garg. Die aktuelle Verordnung des Landes läuft am Sonntag aus. Aktuell sei die Infektionslage stabil und die Impfquote gut, so Garg. Die Landesregierung beobachte die Infektionslage auch im Hinblick auf die Herbstferien und mögliche Auswirkungen auf die Infektionszahlen durch Reiserückkehrende genau. Deswegen werde das Kabinett die aktuell gültigen Regelungen in den kommenden Tagen voraussichtlich verlängern. Garg: „Die aktuelle Verordnung ist bereits geprägt durch viel Freiheit, Eigenverantwortung und Empfehlungen und weniger durch Vorschriften.“

Mit dem Ende der kostenlosen Bürgertests könnte auch ein weiteres Phänomen Fahrt aufnehmen: der Kampf um die Preise. 11,50 Euro zahlte der Staat den Teststationen pro Bürgertest. Jetzt legen die Stationen die Preise wieder selbst fest – und diese variieren stark. Allein in Kiel liegt die Spanne zwischen 9,90 und 25 Euro.

Preiskampf um Schnelltests ist möglich

„Es kann durchaus sein, dass es irgendwann zu einer Art Preiskampf kommt“, sagt Thomas Lorentz, Leiter des Labors Krause. Der Schnelltest an seinem Mobil kostet 11,50 Euro, eine Teststation ein paar Meter weiter verlangt 19,90 Euro. Während sich das Labor Krause also an der Summe orientiert, die auch der Staat zahlte, gehen viele Teststationen darüber hinaus.

Zum Beispiel Sven Holtorf, Zahnarzt, Betreiber einer Teststation in Kiel-Friedrichsort. 18 Euro berechnet er pro Schnelltest. „Es gibt viele laufende Kosten, die wir decken müssen“, sagt er. Und: „Wer unter zwölf Euro verlangt, wird Verluste machen.“ Holtorf geht davon aus, dass sich der Preis bei 15 bis 18 Euro einpendeln wird.

Teststationen in Kiel müssen neue Situation erst bewerten

Klar ist auch: Noch ist die Lage vieler Teststationen in der Schwebe. „Wir müssen natürlich einige Tage abwarten und dann Bilanz ziehen“, sagt Thomas Lorentz. Eine Änderung der Preise oder die Schließung einer Teststation? Durchaus möglich.

Fragen, die auch für Student Maximilian Zastrow noch relevant werden könnten. Die 3G-Regel verlangt von ihm an vielen Stellen einen Test – und das kostet. „Ich kann zwar nachvollziehen, dass der Druck auf Ungeimpfte erhöht wird“, sagt er. „Aber ich bezweifle, dass kostenpflichtige Tests die richtige Strategie sind.“