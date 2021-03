Kiel

Wer jetzt durch die Stadt schlendert, kann fast vergessen, dass wir eigentlich noch mitten in der Pandemie stecken. In den Schaufenstern verführen bunte Frühlingsfarben zum Shoppen. Schilder mit hohen Rabatten hängen an den Kleiderständern. Junge Menschen stehen für ein paar Turnschuh an, und Paare bummeln mit vollen Einkaufstaschen durch die Holstenstraße. Überall herrscht ein Hauch von Normalität. „Endlich geht es wieder los“, freut sich eine Kundin, die sich gerade mit einer sommerlichen Bluse eingedeckt hat.

Geschäftsinhaberin hatte eine schlaflose Nacht

Kaum geschlafen in der vergangenen Nacht hatte Karla Dickreuter. Die 36-Jährige ist Geschäftsführerin des Modegeschäfts „Tofte“ in der Holtenauer Straße. „Ich bin unglaublich aufgeregt, dass wir nun endlich wieder öffnen dürfen“, sagt sie. Sie sei sehr gespannt, ob denn nun die Kunden kommen. Doch kaum hat sie um 10 Uhr ihren Laden aufgeschlossen, kommen sie tatsächlich. Etliche Stammkunden sind dabei. „Es ist so schön, dass an uns gedacht wird“, sagt Karla Dickreuter.

Als Karla Dickreuter am Donnerstag erfahren hatte, dass der Lockdown tatsächlich im Norden für die Geschäfte endet, konnte sie es erst nicht glauben. „Plötzlich ging das so schnell“, sagt sie. Noch am gleichen Tag bereitete sie ihren Laden vor. Dekorierte frühlingshaft, hängte luftige T-Shirts und bunte Kleider auf und verbannte die Wintermode in Kartons. Was damit passiert? Ratlos zuckt sie mit den Schultern. „Wir würden die Sachen gerne spenden, aber es ist nicht klar, ob wir darauf dann die Mehrwertsteuer bezahlen müssen.“ Nun drückt sie aber erst einmal die Daumen, dass der Inzidenzwert weiterhin so niedrig bleibt. „Es wäre fatal, wenn wir in zwei Wochen wieder schließen müssten.“

Bunte Ostereier und knalliges Frühstücksgeschirr

Ein paar Türen weiter in der Holtenauer Straße haben die Verkäuferinnen von „Basilikum“ gerade Luftsprünge vor Freude gemacht. „Endlich wieder öffnen“, sagen sie und verkaufen auch schon den ersten Kunden bunte Ostereier und knalliges Geschirr. Das Leben kann so bunt sein. Auch Heike Potstada (66) und Partner Paul Slaby (71) von „Antik&Trödel“ gegenüber sind emsig dabei, ihre Waren vor dem Geschäft zu präsentieren. Silberlöffel, antike Teekannen und alte Kameras

Fast ein wenig überrumpelt fühlt sich Silke Aumann (61) vom gleichnamigen Schuhgeschäft und vom Verein „Die Holtenauer“. „Ich musste erst einmal meinen Lieferanten Bescheid sagen“, erzählt sie. In den nächsten Tagen, so hofft sie, trifft eine Lieferung aus Spanien ein mit frühlingshaftem Schuhwerk. „Alles kommt mir surreal vor“, sagt sie. Immer wieder sei ihr in der vergangenen Nacht durch den Kopf gegangen: „Hoffentlich haben uns unsere Kunden nicht vergessen.“ Es sei eine harte, lange Zeit gewesen. Nun drückt sie die Daumen, dass bald auch die Gastronomie folgen darf. „Das ist unser Pfund hier in der Holtenauer.“

Die Schwentinentalerin Uschi Schindler (65) bummelt derweil durch den Sophienhof. „Es ist gut, dass die Geschäfte wieder öffnen“, sagt sie. „Aber ich würde mich noch viel mehr freuen, wenn ich wieder mit Freunden essen gehen kann.“ Vor allem für Alleinlebende sei der zweite Lockdown doch sehr schwer gewesen.

Einzelhandelsverband ist hocherfreut

„Natürlich sind wir über alle Maßen erfreut, dass wir wieder öffnen dürfen“, sagt Mareike Petersen vom Einzelhandelsverband Nord. Der Vormittag sei gut gestartet. „Es war in kleinster Weise besorgniserregend.“ Weder in die eine Richtung, dass es einen Ansturm gab und die Hygieneregeln nicht mehr eingehalten werden konnten. Noch in die andere Richtung, dass keine Kunden kamen. Die meisten Einzelhändler hoffen nun doch noch das Ostergeschäft mitnehmen zu können.

Im Sophienhof freuen sich die Inhaber

Sehr zufrieden mit dem Start am Montag ist Karsten Bärschneider, Center-Manager vom Sophienhof in Kiel. „Es gibt keinen extrem großen Kundenansturm.“ Das sei eher gut, damit alle Hygiene-Regeln eingehalten werden können. Am Vormittag hatten 13 der insgesamt 120 Geschäfte im Einkaufszentrum noch geschlossen. „Das lag aber vor allem daran, dass nicht alle ihre Mitarbeiter so kurzfristig aus der Kurzarbeit holen konnten“, so der Center-Manager. Alle würden nun die Daumen drücken, dass der Inzidenzwert in Schleswig-Holstein weiterhin unter 50 bleibt. Die Öffnung helfe dem Einzelhandel sehr. „Das ist ein zutiefst positives Signal für die Händler auch aus psychologischer Sicht“, sagt er. Er betont jedoch, dass die Öffnung nicht falsch verstanden dürfe. Das heißt nicht: Uns geht es gut, wir haben überlebt. Sondern: Komm, wir kämpfen weiter.

Einbahnstraßenregelung im CITTI-Park

Zufriedene Gesichter auch im Citti-Park in Kiel. „Die Leute sind gut gestimmt und positiv“, so Centermanagerin Silke Brombacher. „Alle halten sich an die Vorschriften und beachten die Einbahnstraßenregelung.“ Bei den Geschäftsinhabern spüre sie, wie sehr sie sich freuen, endlich wieder dabei sein zu können. Den Kunden scheint es nicht anders zu gehen.