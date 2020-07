Kiel

Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten müssen sich verpflichtend auf das Coronavirus testen lassen. Das ist das Ergebnis einer Beratung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit den Gesundheitsministern der Länder. Die Tests sollen kostenlos sein.

Test-Kosten auf Ticketpreise umlegen

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg begrüßt zwar grundsätzlich die Testpflicht, kritisiert aber, dass die Allgemeinheit dafür zahlen soll. "Wichtig ist mir, dass die Kosten für Testungen von Reiserückkehrenden aus Risikogebieten nicht dauerhaft von allen getragen werden, sondern über die Flughafennutzungsgebühren mittelbar auf die Ticketpreise oder auf den Reisepreis umgelegt werden können", so Garg.

Anzeige

Der FDP-Politiker fordert außerdem, dass Reisende zwei negative Tests vorweisen müssen, einen bei Ankunft und einen weiteren etwa fünf Tage später. „Bis das Ergebnis des zweiten Tests vorliegt, müssen betroffene Personen in Quarantäne verbleiben.“

Weitere KN+ Artikel

KVSH: Reiserückkehrer sollen sich finanziell beteiligen

Auch die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) äußert Kritik an den Gratis-Tests. „Ein kostenloser Test ist höchstens die zweitbeste Wahl, weil damit der Rückkehrer von seiner Verantwortung entbunden würde. Eigenverantwortung sollte dagegen im Vordergrund stehen“, sagt Sprecher Nikolaus Schmidt. „Eine Testpflicht mit Eigenbeteiligung halten wir für angemessener, jedenfalls dann, wenn der Urlauber wissentlich in ein Risikogebiet gereist ist.“

Seehafen auf Testpflicht vorbereitet

Noch ist nicht klar, wann die Testpflicht in Kraft tritt und wo getestet werden soll. Wenn es so weit ist, sieht sich der Seehafen Kiel vorbereitet, da bereits jetzt am Schwedenkai ein mobiles Labor steht. „Sobald Regelungen des Landes Schleswig-Holstein Passagiere, die im Kieler Hafen mit dem Schiff ankommen, vor die Wahl zwischen einer Quarantäne und einem Test stellen, so können Tests sicherlich angeboten werden“, sagt Sprecher Ulf Jahnke. "Mit der mobilen Lösung wurden gute Erfahrungen gemacht."

Die Hamburger Behörden haben noch nicht entschieden, wann für die zurückkehrenden Fluggäste am Hamburger Airport eine Corona-Testmöglichkeit eingerichtet wird. Ein solches Testzentrum sei grundsätzlich vorgesehen und entspreche auch den Beschlüssen der Gesundheitsminister-Konferenz, doch gegenwärtig liefen noch die Abstimmungen und Gespräche, teilte der Flughafen mit. Zu den offenen Fragen gehörten zum Beispiel die Wahl eines geeigneten Standortes am Flughafen.

Steigende Infektionszahlen durch Reiserückkehrer

Dass durch die Reiserückkehrer die Infektionszahlen steigen, zeigt die aktuelle Entwicklung im Kreis Dithmarschen. Innerhalb eines Tages wurden 19 Personen positiv getestet, bis auf wenige Ausnahmen sind die Neu-Infizierten aus dem Urlaub zurückgekommen oder haben Kontaktpersonen angesteckt.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.