Kiel

Wer am Dienstagvormittag mit dem Zug in Schleswig-Holstein unterwegs ist, muss sich auf Verspätungen im Regional- und Fernverkehr einstellen. Manche Züge fallen auch aus. Grund hierfür ist eine Signalstörung in Pinneberg.

Betroffen sind folgende Verbindungen im Nah- und Fernverkehr:

IC-Züge Hamburg - Flensburg - Padborg - Kopenhagen / Aarhus verspäten sich geringfügig.

Anzeige

ICE/IC/EC-Züge zwischen Hamburg Hbf und Kiel Hbf fallen im Abschnitt Hamburg – Neumünster / Itzehoe aus.

Weitere KN+ Artikel

IC-Züge zwischen Hamburg Hbf und Westerland( Sylt) fallen teilweise aus. Bitte nutzen Sie zwischen Hamburg und Kiel / Flensburg / Westerland ( Sylt) auch die Züge des Nahverkehrs (RE 6, RE 7, RE 70).

Im Regionalverkehr sind eben der Strecke Kiel - Hamburg auch die Linien Hamburg - Sylt und Hamburg-Flensburg betroffen. Teilweise kam es zu Verspätungen von bis zu 40 Minuten, teilte DB Regio auf Twitter mit. Gegen acht Uhr waren es nur noch um die 20 Minuten.

Techniker beheben Signalstörung

Techniker sind vor Ort, um die Signalstörung zu beheben. Nach Angaben der Bahn könnte sich die Störung noch bis Mittag auf den Verkehr auswirken.