In normalen Zeiten ist das Haus der Familie in Kiel-Gaarden eine wichtige Anlauf- und Beratungsstelle für Familien, die Hilfe benötigen. Auch in der Corona-Krise nimmt die Einrichtung eine wichtige Rolle ein. Denn über andere Wege gelingt es den Mitarbeiterinnen nun, den Familien in Not zu helfen.