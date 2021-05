Kiel

Wie das Gesundheitsministerium am Dienstag bestätigte, können sich ab sofort auch die 463 Privatärzte im Land freiwillig an der Impfkampagne gegen das Coronavirus beteiligen. Die Privatpraxen, die sich zuvor über die Ärztekammer angemeldet hatten, werden in diesen Tagen erstmals mit Impfstoff versorgt. Die Impfungen werden über die Kassenärztliche Vereinigung mit dem Bundesamt für Soziale Sicherheit abgerechnet und sind damit auch bei den Privatärzten für alle Menschen in den aktuellen Prioritätengruppen kostenfrei möglich. „Auch Personen, die nicht privat versichert sind, können in den Praxen der Privatärzte geimpft werden, sofern sie wie in anderen Praxen auch einen entsprechenden Termin dort vereinbart haben“, teilte Ministeriumssprecher Christian Kohl am Abend mit.

Auch Kassenpatienten werden geimpft

Prof. Joachim Brossmann mit seiner repräsentativen Praxis für Mammografie im Herrenhaus in Altenholz und seine Kollegin, die Kinderärztin Heike Balow, die ihre Praxis gleich gegenüber betreibt, behandeln gewöhnlich nur Privatpatienten. Doch jetzt gehören die beiden zu den ersten Privatärzten im Land, die sich freiwillig an der flächendeckenden Corona-Impfkampagne beteiligen können. Ab Donnerstag spritzen die beiden Ärzte in Altenholz alle, die auf ihrer Liste stehen – egal ob privatversichert oder nicht.

Aufgabe betrifft alle Ärzte

Schon vor mehr als einem Monat hatte Brossmann bei der Ärztekammer angefragt, wann die Privatärzte einsteigen dürfen. Vor etwa zwei Wochen bekamen diese schließlich grünes Licht vom Land – vorausgesetzt, die Ärzte sagen zu, bis zum Ende der Impfkampagne mindestens 200 Patienten zu spritzen. „Es ist ja jetzt wirklich eine wichtige Aufgabe, die alle Ärzte betrifft“, sagt Brossmann und hat auf dem Weg zum Impfstoff einige Hürden nehmen müssen. Die Privatärzte werden derzeit noch nicht über ihre Apotheken beliefert. Brossmann musste seine Impfstoffbestellung am Wochenende über das Gesundheitsministerium abwickeln und durfte am Dienstag im Impfzentrum in Gettorf ganze 18 Dosen des Herstellers Biontech in Empfang nehmen.

Dosen gab es im Impfzentrum

Ähnlich ging es seiner Kollegin Heike Balow. Sie führt seit Februar eine Liste mit Patienten, die sich für eine Impfung bei ihr gemeldet hatten. Sie erhielt ihre Dosen im Impfzentrum in Kiel. „Das macht doch auch Sinn, dass wir Privatärzte jetzt in die Kampagne mit eingebunden werden. Wir haben doch am ehesten Kapazitäten frei“, sagt Heike Balow und kennt die Berichte von Kollegen, die wegen der vielen Anfragen nach Impfterminen mit ihren Teams am Limit sind.

Termine für drei Wochen schon vergeben

Ein Problem war bisher, dass die Privatärzte nicht an ein Computersystem des RKI angeschlossen sind, um abendlich die Daten ihrer Impflinge zu melden. Offenbar ist dafür jetzt eine Lösung gefunden worden. Immer freitags sollen die beteiligten Privatärzte eine verschlüsselte Datei über eine gesicherte Schnittstelle nach Berlin schicken. Um sich möglichst gut zu organisieren, haben sich die beiden Altenholzer Privatärzte zusammengetan, impfen in der Praxis von Joachim Brossmann und bilden dort für die Abwicklung ein gemeinsames Team mit ihren Mitarbeitern. „Hier haben wir ausreichend Platz“, sagt Joachim Brossmann. Für die ersten drei Wochen sind die Termine bereits vergeben. Als Erstes stehen 20 Feuerwehrleute aus Surendorf auf der Liste. Künftige Impftermine wollen Heike Balow und ihr Kollege Joachim Brossmann dann über die Internetseite der Praxis vergeben.