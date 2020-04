Studentenwerk rät zu Bafög-Anträgen

Kiel

Nach wie vor werden Bafög-Anträge bearbeitet. Da die Beschäftigten des Amts für Ausbildungsförderung aktuell allerdings im Schichtsystem arbeiten, kann es dabei zu leichten Verzögerungen kommen. Dennoch rät das Studentenwerk den Studierenden, die durch die Corona-Pandemie ihren Nebenjob verloren haben, einen Antrag zu stellen.

Aktualisierungs- oder Vorausleistungsantrag stellen

Studenten, die aktuell bereits Bafög beziehen und deren Eltern wegen Jobverlusts oder Kurzarbeit weniger oder keinen Elternunterhalt mehr leisten können, wird empfohlen, einen Aktualisierungs- oder Vorausleistungsantrag zu stellen. Die Chancen, mehr Bafög zu bekommen, sind hoch, sagt das Studentenwerk. Die Sachbearbeiter sind weiterhin telefonisch oder per E-Mail zu erreichen.

Anzeige

100.000 Euro Soforthilfe

Um Studenten zu helfen, die aufgrund der Corona-Krise in finanzielle Not geraten sind, wurden nun die ersten Gelder aus dem durch das Land Schleswig-Holstein um 100.000 Euro aufgestockten Darlehensfonds bewilligt. „Nicht immer ist die Situation so aussichtslos wie sie scheint“, sagt Sozialberaterin Daniela Evers vom Studentenwerk. Sie empfiehlt, bei finanziellen Sorgen die Sozialberatung zu kontaktieren. „Ob Unterstützung aus dem Fonds, Bafög oder andere Sozialleistungen – es gibt viele Möglichkeiten.“

Weitere KN+ Artikel

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Psychologische Beratung per Video

Auch die psychologische Beratung ist weiterhin möglich, allerdings nur von Zuhause aus. Hier besteht zusätzlich zur telefonischen ab sofort die Möglichkeit zur Videoberatung. Auch die Sozialberatung wird bald per Video möglich sein.

Was seine sieben Kindertagesstätten betrifft, orientiert sich das Studentenwerk an den Vorgaben der Landesregierung. Aktuell sind drei Kitas für die Notfallbetreuung geöffnet – die Kita im Wissenschaftspark und die Kita Niemannsweg in Kiel sowie die Kita Lübeck. Laut Beschluss vom 15. April soll die Notfallbetreuung unter anderem für alleinerziehende Berufstätige erweitert werden.

Alle übrigen Service- und Beratungsstellen des Studentenwerks, wie der ICK-Punkt und das Kulturbüro, bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Beratungen erfolgen nach Möglichkeit telefonisch und per E-Mail. Auf seiner Homepage hat das Studentenwerk alle Kontaktdaten und Sprechzeiten aufgelistet

Mensen bleiben geschlossen

Geschlossen bleiben auch bis mindestens zum 30. April die Mensen, Cafeterien und Café Lounges des Studentenwerks. „Wir halten uns hier streng an die Vorgaben der schleswig-holsteinischen Landesregierung und warten weitere Entscheidungen ab“, erklärt Hochschulgastronomie-Leiter Torsten Schmidt.

Mehr aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.