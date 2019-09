Katzen fuhren 23 Kilometer im Motorraum mit

Kiel/Löptin

Fast eine halbe Stunde lang mussten Miez und Maunz (richtige Namen haben die zwei Katzenkinder noch nicht) im Motor ausharren. Dass alles gut ausging, verdanken sie außer viel Glück vor allem einer aufmerksamen Tierfreundin – und der Kieler Feuerwehr.

Ines Meyer traute ihren Ohren nicht, als sie am Dienstag auf ihrem Weg zu ihrer Arbeitsstelle im Kieler Rathaus merkwürdige Laute vernahm. Unter der Motorhaube eines in der Fleethörn geparkten Autos miaute es jämmerlich.

Unter der Motorhaube war zunächst nur eine Katze zu sehen

Also versuchte die Mitarbeiterin in der städtischen Poststelle den Halter des Autos zu ermitteln. Ihre Nachfrage beim Pförtner des KN-Verlagsgebäudes hatte sogar Erfolg. Denn der Wagen gehörte der KN-Sekretärin Ulrike Risch.

Als diese dann die Motorhaube ihres Wagens öffnete, blickten die beiden Frauen in zwei verängstigte Katzenkinderaugen. Und denen konnte Ines Meyer nicht widerstehen. Sie beschloss, das Kätzchen zu sich zu nehmen, zunächst in einem Pappkarton in ihr Büro, später zu sich nach Hause.

Erst die Feuerwehr befreite den zweiten blinden Passagier

Doch damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Denn kurz nachdem die Motorhaube wieder zugefallen war, miaute es erneut unter dem Blech. Doch alles Suchen und Leuchten mit einer Taschenlampe brachte keinen erkennbaren Erfolg. Der zweite blinde Passagier auf vier Pfoten blieb unsichtbar in den Untiefen des Motors.

„Wir wussten uns nicht anders zu helfen“, erzählt Ulrike Risch, „und haben schließlich die Feuerwehr alarmiert“. Die kam dann auch – und hatte ebenfalls ihre liebe Mühe mit der Befreiung des Kätzchens. „Sogar die Abdeckplatte unter dem Motor mussten sie abschrauben, um etwas erkennen zu können.“ Doch nach einer halben Stunde fand die Befreiungsaktion mithilfe der Rettungsprofis ein ebenso erfolgreiches wie gutes Ende.

Die Fahrerin bemerkte nichts

Der gute Ausgang war aber alles andere als selbstverständlich. Schließlich hatten Miez und Maunz eine Autofahrt von Löptin nach Kiel im laufenden Motor vollkommen unbeschadet überstanden. Ulrike Risch bemerkte nichts davon, dass sich die zwei abenteuerlustigen Racker zuvor vor ihrem Haus auf leisen Pfoten unter die Motorhaube des Autos geschlichen hatten.

Es war allerdings nicht das erste Mal, dass es sich die ein oder andere in der Umgebung des Hauses frei lebende Katze im Motorraum ihres Wagens gemütlich gemacht hatte. „Die sind aber immer rechtzeitig vor dem Losfahren herausgesprungen, bis nach Kiel hat es noch keiner meiner Schwarzfahrer auf vier Pfoten geschafft.“

Die Zukunft der Kätzchen ist noch ungewiss

Was aus Miez und Maunz nun genau werden soll, kann Ines Meyer noch nicht so genau sagen. Am liebsten würde sie das Geschwisterpärchen natürlich gern behalten. Allerdings lebt in ihrer Wohnung bereits eine Katze. „Jetzt muss ich halt erst mal abwarten, was sie von dem Zuwachs hält.“

Zur Not würde sie die Katzenkinder ihrer Kollegin anvertrauen, die auf einem Bauernhof lebt und sich über diesen tierischen Familienzuwachs sicher freuen würde. Trennen möchte die 46-Jährige die Katzengeschwister allerdings nicht: „Nach all den Strapazen möchte ich sie wirklich nicht auseinanderreißen.“

