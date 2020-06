Kiel

Bei ihr summt und brummt es: Der Kleingarten von Tina Staupe (78) aus Bredstedt ( Kreis Nordfriesland) ist ein Paradies für Insekten. Am Freitag wurde sie dafür von Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) in Kiel mit dem ersten Platz des landesweiten Kleingartenwettbewerbs ausgezeichnet.

Mit ihrer Gartenliebe ist sie übrigens nicht allein. In den 192 Kleingärtnervereinen im Land boomt es derzeit gewaltig. Der Grund: die Corona-Pandemie und das steigende Umweltbewusstsein.

Anzeige

Kleingartenverband verzeichnet kräftigen Zulauf

„Wir haben derzeit unglaublichen Zulauf“, sagt der Vorsitzende des Landesverbandes der Gartenfreunde, Hans-Dieter Schiller. „Die Leute suchen wieder freie Kleingärten.“

Weitere KN+ Artikel

Kein Wunder. Wer aufgrund von Corona monatelang in seiner Wohnung ausharren musste, sehnt sich nach einem Garten, nach frischer Luft und Natur. Viele wollen zudem selbst etwas für die Umwelt tun. So mieten sie einfach für wenig Geld einen der rund 50.000 Kleingärten im Land und schaffen eine Heimat für Biene, Hummel und Co.

Auf 400 Quadratmetern schuf Tina Staupe ein Insektenparadies

So fing auch Tina Staupe aus Bredstedt an. Als sie ihr Haus mit Garten verkaufte, wurde sie zur Kleingärtnerin. Auf 400 Quadratmetern heißt sie nun alles willkommen, was wachsen will. „Ich hab‘ viel aus meinen Fehlern gelernt“, sagt sie.

So habe sie in den 60er-Jahren wie damals üblich einfach Pril-Wasser versprüht, um Läuse zu vertreiben. „Damit hab’ ich aber auch alles andere totgespritzt. Jahrelang hatte ich keine Bienen mehr.“

Das kann ihr heute nicht mehr passieren. Bei ihr blüht und grünt es, was das Zeug hält. Eine Rasenfläche sucht man bei ihr vergeblich. Stattdessen findet man überall pralle Natur.

„Wenn bei mir im Garten jemand wachsen will, dann darf er wachsen“, sagt sie. Auch wenn das mitten im Erdbeer- oder Gemüsebeet ist.

Zwei Jahrzehnte war sie Kreisfachberaterin vom Kleingartenverein. „Da hab‘ etliche Schulungen mitgemacht und enorm viel gelernt“, sagt sie. Aber es gebe ja auch Bücher. „Da kann man alles nachlesen.“

Jüngst hat sie eine Kräuterspirale in ihrer Parzelle angelegt. Mit einer Wasserstelle im Süden und den herrlichsten Düften. „Einen grünen Daumen braucht man nicht“, sagt sie lachend. „Die Natur wächst ganz von alleine.“

Von Wiesenscharbockskraut und Wegwarten

Sie schwärmt von Wiesenscharbockskraut und Schwarznesseln. Von knallgelben mächtigen Königskerzen und üppigen blauen Wegwarten.

Ein Tipp für Gartenanfänger

Vielleicht noch ein Tipp für Gartenanfänger? „Bloß nicht zu viel umgraben und wenn, dann alles liegenlassen“, sagt sie. „Da kann man fast zusehen, wie die Regenwürmer sich das anschließend in die Erde ziehen.“

Auch außerhalb ihres Kleingartens versucht sie, die Natur bunter zu machen. So hat sie in Bredstedt zusammen mit anderen eine Gruppe gegründet, um mehr Farbe in die Stadt zu bringen.

Unter anderem haben sie Blumensaat verschenkt und frisch ausgewiesenes Bauland zur Blumenfläche umfunktioniert. „Da blüht es wenigstens, bevor die Grundstücke verkauft werden“, sagt sie. Selbstverständlich geschah das alles in Absprache mit der Stadt.

Umweltminister Albrecht wirbt für insektenfreundliche Gärten

Wenn Umweltminister Jan Philipp Albrecht solche Geschichten hört, ist er hocherfreut. „Wir brauchen Insekten und müssen ihnen entsprechendes Futter bieten“, sagt er.

Auch bei der Preisverleihung in der Anlage Mietschau in Kiel-Friedrichsort summt und brummt es gerade hinter ihm. Unter der Federführung von Dietmar Pinkernelle (82) ist hier aus einer vermüllten Gemeinschaftsfläche ein wahres Insekten-Paradies entstanden.

Motto des Kleingartenwettbewerbs :: „Hungriges Insekt sucht Garten mit Blüten“

Der perfekte Rahmen nun für die Verkündung der Sieger des landesweiten Kleingartenwettbewerbs 2020. Das diesjährige Motto: „Hungriges Insekt sucht Garten mit Blüten.“

Den zweiten Platz belegte Sylvie Boosen vom Kleingärtnerverein Kiel von 1897, gefolgt von Jacqueline Nowack und Stefan Schulz-Griefahn, die einen Garten in Kiel-Friedrichsort (Anlage Grüffkamp) haben. Der Wettbewerb findet alle vier Jahre statt.

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.