Welche Geräusche macht der Kanal? Da dröhnt der Schiffsdiesel eines vorbeiziehenden Containerschiffes, Wasser plätschert an der Uferböschung, Fahrradfahrer ziehen klingelnd vorbei. An der Fähre in Landwehr ist an diesem Morgen Etliches zu hören.

Daniela Herzberg (50) von der Initiative „Klangkanal“ ist begeistert und ganz Ohr. Passend zum 125. Geburtstags des Nord-Ostsee-Kanals möchten sie und ihre Mitstreiter die Schleswig-Holsteiner motivieren, sich mit eigenen Kompositionen am Jubiläum zu beteiligen. Einzige Voraussetzung: Das Musikstück muss Geräusche des Kanals enthalten.

Gefördert wird das ehrenamtliche Projekt vom „Bundesprogramm Ländliche Entwicklung“.

Mit Mikrofon und Aufnahmegerät ist Daniela Herzberg an diesem Morgen unterwegs. Sie ist auf der Suche nach Kanal-Geräuschen, die später auf der Vereins-Homepage zur freien Verfügung gestellt werden können.

„Der Nord-Ostsee-Kanal ist wie eine Tonspur“

Die Regisseurin für Hörspiel-Produktionen hat Glück und darf auf der Fähre „ Kolberg“ in den Maschinenraum und das Geräusch des tösenden Motors während der Fahrt aufnehmen. Vor knapp zwei Jahren hatte sie bereits die Idee zu diesem einzigartigen Musikprojekt. „Der Kanal ist im Grunde wie eine Tonspur“, sagt sie. „Auch hier ziehen die akustischen Ereignisse vorbei.“

Hinter der Initiative „Klangkanal“ steckt der Verein „Kunstschlepper“ mit Sitz in Felde ( Kreis Rendsburg-Eckernförde). „Wir sind engagierte Musikerinnen, Segler, Musiktherapeuten, Radiomacherinnen und Pädagogen“, sagt Daniela Herzberg, „und wollen die Kultur direkt vor die Haustür der Schleswig-Holsteiner bringen.“

Workshops für Schulklassen und Gruppen

Mit Workshops haben sie bereits etliche Schulklassen und Gruppen für das Hören sensibilisiert. „Im Maschinenmuseum Kiel-Wik haben Schüler des Gymnasiums Trittau die Geräusche von Schiffsdiesel, Dampfmaschine & Co aufgenommen und ihre Klänge mit Instrumental-Beats verbunden“, erzählt sie. „Dazu haben sie Rap-Songs gesungen. Eine andere Gruppe hat ein modernes Seemannslied komponiert.“

„Die Grundfrage ist immer: Wie bringe ich Menschen, die musikalisch so ungebildet sind wie ich, das Komponieren bei?“, sagt Daniela Herzberg lachend. „Ich stamme aus einem Proletenhaushalt. Ich hab’ nie Querflöte oder Klavier gelernt. Aber ich hatte immer die Sehnsucht, Musik machen zu können.“ Das ist mit den kostenfreien Workshops für jedermann ganz einfach möglich.

Doch viele der Angebote mussten aufgrund von Corona in den vergangenen Wochen und Monaten ausfallen. Auch viele von der Initiative geplante Veranstaltungen zum Kanal-Jubiläum. So sollte es viele Workshops in den Orten am Kanal geben sowie ein besonderes Abschlusskonzert.

Auch eine Wanderausstellung über Menschen am Kanal, die bereits in Flintbek, Rendsburg und Brunsbüttel gezeigt wurde, muss in einer Scheune auf bessere Zeiten warten. „Es ist eine Ausstellung zum Anfassen“, so Daniela Herzberg, „nach Corona darf sie wieder auf die Reise gehen.“

Auf einer CD sollen die Kanal-Kompositionen erscheinen

Noch in diesem Jahr soll allerdings die CD mit den Kanal-Kompositionen erscheinen. Und genau dafür werden die Schleswig-Holsteiner gebraucht. „Wir wollen Laien und Profimusiker anregen, aus den Geräuschen des Nord-Ostsee-Kanals Musik zu machen“, sagt Daniela Herzberg.

Auf der Homepage der Initiative finden sich dafür schon allerlei Töne in der Klang-Bibliothek. Auch das Dröhnen des Schiffsmotors der Fähre „ Kolberg“ in Landwehr kommt in Kürze dazu. Das Komponieren lohnt sich: „Neun Musikstücke werden mit je 500 Euro Honorar belohnt und finden Platz auf der CD“, so Herzberg. Die Ausschreibung steht auf der Webseite der Initiative.

Lieblingsgeräusche am Kanal gesucht

Zudem werden 24 Menschen gesucht, die ihre Lieblingsgeräusche am Kanal vorstellen. „So wächst unsere Homepage und wächst“, freut sich Daniela Herzberg und genießt den Blick auf den Kanal. Wenn die Schrankenketten der Fähre rasseln, die Vögel am Himmel kreischen und der Wind fremdländische Stimmen von der Besatzung eines Container-Riesens herüberweht, dann geht ihr Herz auf.

„Hier im flachen, ländlichen Schleswig-Holstein kann man die große weite Welt gucken“, sagt sie. „Das ist doch herrlich.“ Und noch besser ist: Wer gerade nicht draußen am Kanal unterwegs ist, braucht nur auf die Homepage der Initiative zu gehen und bekommt die Geräusche des Kanals frei Haus. Genauso wie die aufgezeichnete Interviews und kleinen Texte zur Ausstellung sowie die bisherigen Workshop-Ergebnisse.

Mehr: www.klang-kanal.de. Wer sein Lieblingsgeräusch am Kanal vorstellen möchte, kann eine Mail an info@klang-kanal.de schicken oder Tel. 04340/7809113 anrufen.

