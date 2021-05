Kiel

Dem reichen Militaria-Sammler werden Straftaten nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz, dem Waffengesetz und dem Sprengstoffgesetz vorgeworfen. Die Waffen sollen zum Teil noch funktionsfähig gewesen sein.

Die Staatsanwaltschaft brauchte allein 15 Minuten, um die Waffenliste zu verlesen. Der ehemalige Finanzmakler soll demnach einen „Panther“-Kampfpanzer, eine Flugabwehrkanone, einen Torpedo und einen Granatwerfer aus Produktion des NS-Regimes in seinem Keller gesammelt haben. Hinzu kamen zahlreiche Schusswaffen und etwa 4000 Schuss Munition.

Panzer, Torpedo, Mörser und Flak im Heikendorfer Keller

Er soll sie nicht unbrauchbar gemacht und keine Genehmigungen gehabt haben. Allerdings gab der Richter zum Auftakt bereits den Hinweis, die 7. Strafkammer gehe davon aus, dass Panzer, Torpedo und Mörser nicht mehr benutzt werden können und deshalb nicht als Kriegswaffen gelten. Nur bei der Flugabwehrkanone bestehe ein hinreichender Tatverdacht.

Die Staatsanwaltschaft widersprach und berief sich - wie der Richter - auf die Gutachter. „Das Rennen ist prozessual offen“, fasste Rechtsanwalt Gerald Goecke die Positionen zusammen. Wegen des Alters seines Mandanten strebe er eine einvernehmliche Lösung an, um die auf insgesamt fünf Verhandlungstage ausgelegte Beweisaufnahme abzukürzen.

„Panther“-Panzer sollte nach Seattle verkauft werden

Das hat allerdings bereits seit vier Jahren keinen Erfolg. Böcke hatte sich nach Anklageerhebung 2017 bereits umfangreich mit der Kammer und der Staatsanwaltschaft ausgetauscht. In Betracht wurde eine Bewährungsstrafe für den Angeklagten gezogen.

Zudem sollten alle Gegenstände eingezogen werden - bis auf den Panzer. Der sollte an ein militärhistorisches Museum in Seattle verkauft werden. Die Million Euro Erlös wäre als Bewährungsauflage an die Staatskasse gegangen.

Damit zeigte sich die Staatsanwaltschaft jedoch nicht zufrieden. Sie forderte den vollen Verzicht auf die Rückgabe der Waffen. Der Prozess wird am 10. Juni fortgesetzt. Dann kommen die Gutachter zu Wort.

Panzer, Mörser, Flak und Granatwerfer waren bereits im Juli 2015 unter großem Aufsehen aus der Villa im Heikendorfer Ortsteil Kitzeberg geholt worden. Dabei musste die Bundeswehr mit zwei Bergepanzern helfen.

Wegen Überlastung der zuständigen Strafkammer dauerte es jedoch Jahre bis zur Verhandlung. Dem Angeklagten drohen bei Verurteilung ein bis fünf Jahre Haft.