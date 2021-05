Kiel

Ein leckeres Frühstück mit Brötchen und Croissants gehört für viele mit zu einem gemütlichen Pfingstfest mit der Familie. Wir haben uns in der Region umgehört und gefragt, welche Bäckereien am Pfingstsonntag und Pfingstmontag geöffnet haben.

So verkauft beispielsweise Bäckerei Günther oder Tackmann auch an den Feiertagen frische Backwaren. Brotgarten hingegen hat sich entschieden, die Filialen geschlossen zu halten.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In unserer interaktiven Karte sehen Sie, welche Bäckereien in Kiel, Rendsburg, Eckernförde, Neumünster und Umgebung an den Feiertagen geöffnet haben und zu welchen Zeiten Sie dort frische Backwaren bekommen.

Fehlt eine Bäckerei in der Karte? Dann senden Sie uns die Öffnungszeiten per Mail an onliner@kieler-nachrichten.de - und wir ergänzen die Karte.