Kiel

Schon in den frühen Morgenstunden bildete sich am Sonnabend eine lange Schlange vor dem Citti-Park in Kiel-Hassee: Seit Wochen gibt es hier freitags und sonnabends eine offene Impfaktion. Aber nie war das Interesse so groß wie jetzt. Denn der Wille vor allem zur Auffrischungsspritze ist riesig.

„Ich bin extra am Wochenende los“, sagt Clara Beckmann (68) aus Neumünster, „weil ich durch Impfreaktionen nicht bei der Arbeit ausfallen will.“ Und warum Kiel und nicht die Holsten-Galerie in Neumünster, wo ebenfalls eine offene Impfaktion angeboten wird? „Ich dachte, im Citti-Park stehe ich drinnen“, sagt Beckmann lachend. Von wegen.

Bis zu sieben Stunden für die 185. Spritze warten

Die Laune ist trotzdem gut, wie bei den meisten in der langen Schlange zwischen Gebäude und Parkplatz. Hierhin zieht sich die Menschenkette, während die ersten durch ein seitliches Treppenhaus zur Impfstation im Obergeschoss gelangen.

Zur Galerie Riesiger Andrang zur offenen Impfaktion gegen das Coronavirus im Einkaufszentrum Citti-Park in Kiel.

Das Ganze ist wohl organisiert: Sicherheitsleute schreiten hin und wieder die Schlange ab und sagen den letzten, dass sie vergebens anstehen. 185 Spritzen soll es heute geben. Johnson und Johnson für die schnelle Komplettimpfung ist schon am Morgen schnell vergeben. Es gab lediglich sechs Dosen.

Die meisten wollen den Schutz auffrischen lassen

Seit 8.30 Uhr wartet Beckmann auf die Spritze. Bis sie endlich an der Reihe ist, dürfte es 15 Uhr sein. Die Letzten rechnen mit einer Wartezeit von sieben Stunden, sagt der Sicherheitsdienst. Doch den meisten ist es das wert, weil sie ihren Impfschutz jetzt sofort auffrischen lassen wollen – sei es für sich selbst oder weil sie mit gefährdeten Eltern oder Patienten in Kontakt sind.

Beckmann ist vor einem halben Jahr mit dem Impfstoff von Johnson und Johnson geimpft worden. Sie hat erst kürzlich erfahren, dass sie damit auch sofort eine Auffrischung erhalten sollte. Zuletzt habe ihr Sohn gesagt: „Jetzt aber mal los.“ Gesagt, getan. Ihr Mann Hans-Joachim (75) leistet ihr Gesellschaft und kündigt an: „Ich habe am Dienstag einen Termin beim Hausarzt.“

Beine in den Bauch stehen, etwas frieren: Das ist für die meisten Menschen hier kein Problem – auch wenn viele einräumen, wie Kerstin Schulz (59) aus Kiel: „Diesen Andrang habe ich nicht erwartet.“ Dem Sicherheitsdienst zufolge standen die Menschen um 9.30 Uhr bereits bis zum Grundstücksende und es wurden erstmals Personen nach Hause geschickt. Offizieller Start war 10 Uhr. Die ersten sollen um 5 Uhr vor Ort gewesen sein. Der Bedarf ist groß.

Im Dezember sollen 24 Impfstellen entstehen

Bis die landesweit neuen 24 Corona-Impfstellen öffnen, sind freie Angebote wie das im Citti-Park oder zuletzt an der Christian-Albrechts-Universität heiß begehrt. Zumal sich in den vergangenen Wochen die Meldungen überschlagen, wie wichtig die Auffrischungsimpfung nach einem Zeitraum von fünf bis sechs Monaten ist.

Doch nicht nur die: „Im Endeffekt ist es der Druck, von Politik und Medien – und die Schwierigkeiten bald im Arbeitsleben“, sagt ein Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Er will heute seine erste Impfung erhalten, obwohl er es eigentlich gar nicht will: „Ich fühle mich erpresst.“

Was seine Haltung erkläre: „Ich bin skeptisch, weil so vieles in dieser Pandemie sich immer wieder geändert hat: Zahlen, Empfehlungen.“ Dass er noch eine Zweitdosis braucht, weil der Einmalimpfstoff Johnson und Johnson bereits vergriffen ist, sei ihm bewusst. Andere seien aber bereits abgedreht, weil sie bis Weihnachten fertig geimpft sein wollen.

Die anderen Aktionen in der näheren Umgebung werden an diesem Wochenende laut Gesundheitsministerium im Gemeindehaus in Gettorf, der Holsten-Galerie Neumünster, der Kirchengemeinde Westerrönfeld angeboten. Gettorf öffnet jetzt sogar sein Ex-Impfzentrum für Hausärzte zum schnelleren Impfen. Kommendes Wochenende geht es auch im Citti-Park Kiel weiter. In aller Frühe.