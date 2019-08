Kiel

Laut ADAC beherrscht gerade einmal jeder zweite Schüler die Grundfähigkeiten. Beim Fahrradführerschein der Landespolizei fallen von Jahr zu Jahr mehr Schüler durch. „Sie sind motorisch nicht mehr so sattelfest wie noch vor einigen Jahren“, erklärt Frank Schlichting, Polizist aus Bad Segeberg.

Raus auf die Straße - Fahrradfahren

"Wie sollen denn die Kinder Fahrradfahren lernen, wenn sie überall hinkutschiert werden", meint Bianca Gerken. Anette Homb sieht das ähnlich: "Viele Eltern spielen lieber am Computer oder am Handy, sie haben keine Zeit und Lust, mit ihren Kindern etwas an der frischen Luft zu unternehmen." Kein Wunder, sagt Nicole Großmann, dass die Motorik dann auf der Strecke bleibt.

Die Folgen sind dramatisch: Die Zahl der Radunfälle von Kindern ist so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr. Zuletzt musste die Landespolizei in Schleswig-Holstein insgesamt 1310 Verkehrsunfälle aufnehmen, an denen Kinder beteiligt waren. 650 davon waren Radunfälle. 72 Prozent der Unfälle ereigneten sich in den Städten.

Hauptschuld tragen die Eltern

"Ich finde, dass die Hauptschuld natürlich die Eltern tragen, das kann die Schule gar nicht ausgleichen", sagt Martina Först. Vergleiche ziehen einige Eltern mit dem fehlenden Interesse am Schwimmen lernen. Denn auch im Wasser bewegen sich immer mehr Schüler unsicher. "Mir war es immer wichtig, dass unsere Kinder das Radfahren lernen und durch Schwimmkurse mindestens 'Silber' erreichen", berichtet Katrin Engel. "Jetzt sind sie erwachsen (19 und 22 Jahre). Unser vierjähriger Enkel wächst auch so auf. Die Kinder geben es weiter."

