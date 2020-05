Das große Jonglieren

Kiel

Eltern müssen jetzt ganz stark sein. Wenn spätestens am 1. Juni für alle Jahrgänge der Unterricht wieder beginnen soll, ist Organisationstalent gefragt. Mal handelt es sich beim Unterricht nur um eine Stunde, mal gibt es nur einige wenige Präsenztage, mal ist der Unterricht Vormittags, mal Nachmittags.

Jede Schule handhabt das anders. Je nachdem, wie viele Klassenräume zur Verfügung stehen, wie viele Lehrer zur Risikogruppe gehören. Was das für die Betroffenen bedeutet? Unsere Zeitung hat zwei Familien besucht.

Familie mit vier Kindern befürchtet das Chaos

Beispiel eins: Familie Leiendecker aus Strande. Die Eltern müssen gleich mit vier eigentlich sogar mit sechs verschiedenen Bedürfnissen jonglieren, wenn sie ihre eigenen nicht vergessen wollen. Da passt so ein Pressetermin eigentlich gar nicht.

Nur in der Mittagszeit ist ein kleines Zeitfenster frei. Die Jüngste, Clara, ist am Vormittag in der Kita-Notbetreuung. Die Geschwister Julie (15), Robert (13) und Anna (11) sitzen zu Hause an ihren Hausaufgaben. Mama und Papa arbeiten im medizinischen Bereich. Die Mutter arbeitet Teilzeit und kann so um 13 Uhr Julie in die Hebbelschule fahren. Auf ihrem Stundenplan steht eine Stunde Englisch.

„Wir sehen das Chaos auf uns zukommen“, sagt Sandra Leiendecker (43) und meint damit nicht nur das virale. Kommende Woche beginnt die Schule wieder für Sohn Robert, der die 8. Klasse besucht. Am 1. Juni folgt Fünftklässlerin Anne.

„Mit Pech muss ich dann sechsmal am Tag die Kinder zur Schule hin- und zurückbringen“, sagt Sandra Leiendecker. Es gebe zwar eine gute Busanbindung.

Angst vor einer möglichen Corona-Ansteckung

Doch die Eltern sehen beide aufgrund ihres Arbeitsalltags das Busfahren skeptisch. „Corona ist bei uns rund um die Uhr Thema“, sagt die vierfache Mutter. „Das merken natürlich auch die Kinder.“ Ginge es nach ihnen, wäre das Home-Schooling bis zu den Sommerferien einfach so weitergelaufen.

Vergangene Woche hatte Zehntklässlerin Julie das erste Mal wieder Unterricht. „Es war schön“, sagt sie. „Man kann doch andere Fragen stellen als über unser Schulnetzwerk IServ.“ Dienstag hatte sie um 14.15 Uhr eine Stunde Deutsch, am Mittwoch um 11.45 Uhr eine Stunde Mathe und am Freitag um 13 Uhr eine Stunde Französisch.

Zu Hause hätte das aber auch gut geklappt, sagt die 15-Jährige. „In fast jedem Fach gibt es jetzt auch Videokonferenzen.“ Mutter Sandra Leiendecker bedauert vor allem die Schulen und Lehrer, die den Schulstart nun umsetzen müssen. „Ich hoffe, dass wir bis zu den Sommerferien irgendwie durchkommen“, sagt sie.

Fester Tagesplan gegen den Corona-Blues

Beispiel 2: Familie Schumacher aus Suchsdorf. Ein Pressegespräch ist eine willkommene Abwechslung für Kalle (14). Der Achtklässler hat mit seinen Eltern Katja (46) und Tim Schumacher (52) zu Beginn der Corona-Krise einen festen Tagesplan aufgestellt.

Von 8 bis 10 Uhr Hausaufgaben, dann eine Runde Liegestütze und Situps. 10.30 bis 12 Uhr wieder Schule, dann ein paar Kniebeugen samt Mittagspause und am frühen Nachmittag Besprechung der Hausaufgaben. Wenn denn Papa als Informatiker gerade Homeoffice hat oder Mama von ihrem Job beim Landesjugendring zurück ist oder einmal die Woche von zu Hause aus arbeitet. „Das klappt nicht immer“, sagt Katja Schumacher. Dann ist sie zumindest telefonisch im Dienst zu erreichen. „Meine Chefin hat zum Glück Verständnis dafür“, sagt sie.

„Es ist toll, wieder alle Klassenkameraden zu sehen“

Tochter Frieda (12) besucht seit 7. Mai als Sechstklässlerin bereits wieder das Gymnasium Kronshagen. „Es ist toll, wieder alle Klassenkameraden zu sehen“, sagt sie später, als sie um 13.15 Uhr aus der Schule kommt. Aufgeregt sei sie am ersten Tag gewesen. In einer Woche hat sie nun montags, mittwochs und freitags von 7.45 bis 12.45 Uhr Unterricht. In der darauffolgenden Woche dienstags und donnerstags.

„Mittlerweile freue ich mich auch auf die Schule“, sagt Kalle. Am 28. oder 29. Mai geht es los, dann noch der 16. und 25. Juni. Das war‘s. Mehr Unterricht wird es für ihn vor den großen Ferien nicht geben. „Das wird schon aufregend“, sagt er. Denn so ganz glücklich war er nicht mit seinen Leistungen zu Hause. Gerne würde er noch eine Zusatzaufgabe in einem Fach machen, um seine bisherige Vornote zu verbessern. „Aber da verhandel ich noch, ob das überhaupt möglich ist“, sagt er.

Seine Eltern sind beim Thema Schulöffnung zwiegespalten: „Unterm Gesundheitsaspekt hätte ich das so mit Home-Schooling weiterlaufen lassen“, sagt Katja Schumacher. „Aber unterm Sozialaspekt wird es höchste Zeit, dass sich die Kinder wieder sehen können.“

