Singen hat magische Kräfte: Es stärkt die Abwehrkräfte, bringt den Kreislauf in Schwung und kann bei Depressionen helfen. Wer singt, ist in der Regel „lebenszufriedener, ausgeglichener und besitzt mehr Selbstbewusstsein“, sagt der Münsteraner Musikpsychologe Karl Adamek.

Über 9000 Mitglieder sind in Schleswig-Holstein in mehr als 330 Chören im Sängerbund Schleswig-Holstein organisiert. Dazu kommen unzählige freie Chöre, Singkreise und Sangesgruppen. Das Land singt. Eigentlich. Bis der Corona-Shutdown kam.

Seit ein paar Wochen ist das Singen nun wieder erlaubt – allerdings nur unter freiem Himmel. Wie das klappt? Ein Besuch beim Kieler Jazz- und Popchor „Jazzica“.

Die Tücken bei den Proben unter freiem Himmel

„Draußen zu proben, ist eigentlich unmöglich“, sagt Till Kindschus (53). Der musikalische Leiter des Kieler Chors „Jazzica“ steht an der frischen Luft und ist trotzdem allerbester Laune. Seit dem 25. Juni, kurz nachdem die ersten Lockerungen in Kraft traten, probt er mit seinen Sängerinnen auf dem Schulhof der Freien Waldorfschule Kiel am Hasseldieksdamer Weg in Kiel. „Normalerweise trägt der Wind die Stimmen davon“, sagt er. „Da hört man dann gar nichts.“

Aber zum Glück hat die Schule einen überdachten Laubengang. „Die Akustik ist dadurch wirklich erstaunlich gut“, sagt Till Kindschus und klettert auf zwei Holzpaletten. Heute sind rund 40 Sängerinnen gekommen. „Jazzica hat 70 Mitglieder, normalerweise kommen über 50 zu einer Probe“, sagt Karin Kindschus (64). „Noch trauen sich nicht alle. Aber jede Woche werden es mehr.“

„Jazzica“ entwickelte mit dem Gesundheitsamt ein Hygienekonzept

Kaum kamen die Lockerungen, haben Till und Karin Kindschus mithilfe des Gesundheitsamtes ein Hygienekonzept auf die Beine gestellt. Mit Kreidekreisen werden die Positionen markiert. Es gibt einen genauen Plan, wer bei dieser Probe wo steht. Jeder muss sich vorher anmelden und darf selbstverständlich keine Erkältungssymptome haben.

„Die Detailarbeit beim Singen ist zwar nicht so möglich“, sagt Karin Kindschus. „Und man hört auch selbst nicht unbedingt, was vor oder hinter einem gesungen wird oder rechts oder links. Aber der Gesamtklang ist klasse.“ Sie könne nur jedem Chor raten, sich eine Brücke oder eine Hauswand zu suchen, um dort zu proben.

Als Corona im März für den Shutdown sorgte, kam für „Jazzica“ eine Probe über „Zoom“ nicht infrage. Stattdessen wurde ein regelmäßiger lockerer Austausch übers Internet gepflegt.

Verliebt in den Chorleiter

Karin Kindschus ist schon von Anfang an dabei. Das war vor 30 Jahren. Damals hieß sie noch Karin Meining. Bei den Proben verliebte sich die studierte Landwirtin in den Chorgründer und -leiter Till. „Singen verbindet eben“, sagt sie lachend.

Ihre beiden Töchter sind inzwischen erwachsen. Genau so, wie der Chor. Zum 30-jährigen Bestehen sollte es im Mai eigentlich ein zweitägiges Festival mit Chorgästen unter anderem aus Finnland geben. „Aber das verschieben wir nun aufs kommende Jahr.“

Mit Countrystar Johnny Cash unter freiem Himmel

Auf dem Schulhof treibt Till Kindschus, der im normalen Berufsleben als IT-Consultant arbeitet, die Frauen unterdessen zu Höchstleistungen an. Durch „God’s Gonna Cut You Down“, eines der letzten Songs von Countrystar Johnny Cash, oder durch „Feel Good“ von den Gorillaz.

Auch Stücke von den Beatles und Duran Duran sind dabei

„Während der Zwangspause haben wir neue Stücke für uns arrangieren lassen“, sagt der ehrenamtliche Chorleiter. Auch die Beatles („Fool On The Hill“) oder Duran Duran („Only In Dreams“) sind dabei.

„Till ist ein super Chorleiter“, sagt Yvette von der Burchard (60), die seit 15 Jahren zum Ensemble gehört. „Er ist mega streng, kann an den kleinsten Kleinigkeiten pulen. Aber am Ende bringt er uns immer weiter.“

„Heilfroh“, dass endlich wieder geprobt werden darf, ist Theresa Herges (29). Die Lehrerin hat gerade ihr zweites Staatsexamen bestanden. „Auch wenn ich durchs Lernen noch so kaputt war“, sagt sie, „kaum war ich bei der Probe, fiel der Stress von mir ab.“ Die erste Vorsitzende von „Jazzica“, Hannah Richter (24), lacht: „Ja, es ist, wie nach Hause kommen.“

Bereits Flutlicht für den Herbst besorgt

Dass die Proben bald ungemütlicher werden könnten, wenn der Herbst ins Land zieht, hat der Chor im Blick. „Wir haben schon Flutlicht im Baumarkt gekauft“, sagt Karin Kindschus. „Gegen die Kälte können wir uns warm anziehen. Aber Licht brauchen wir demnächst.“ Aber vielleicht gibt es bis dahin ja auch weitere Lockerungen. Die Chöre im Land würden bestimmt ein Jubellied darauf anstimmen.

Was ist erlaubt? Generell ist das Singen, Tanzen und das Spielen von Blasinstrumenten in geschlossenen Räumen aufgrund der erhöhten Freisetzung von Tröpfchen nicht erlaubt, teilt das Gesundheitsministerium mit. Einige Ausnahmen finden sich in der aktuellen Landesverordnunng unter https://schleswig-holstein.de/coronavirus-erlasse. Diese gelten allerdings nicht für Laienchöre. Für Chöre unter freiem Himmel gibt es keine besonderen Regelungen. Es gelten die allgemeinen Regeln der Verordnung für Aktivitäten im Freien. Danach wird differenziert, wie groß der Chor ist. Besteht der Chor aus bis zu zehn Personen, können sich die Sänger ohne weiteres draußen treffen und gemeinsam singen. Das Abstandsgebot gilt nicht bei Zusammenkünften zu privaten Zwecken mit bis zu zehn Personen. Dies wäre der Fall, wenn sich ein sehr kleiner Chor (mit bis zu zehn Personen) zu einer Probe draußen treffen würde. Es sei allerdings darauf zu achten, dass die Chorprobe keine Zuhörer in größerer Zahl anlockt, so das Ministerium. Besteht der Chor aus mehr als zehn Personen, wäre eine Probe nur als Veranstaltung und nur draußen erlaubt. Dabei gilt das Abstandsgebot (für mehr als zehn Personen) und es muss ein Hygienekonzept erstellt werden. Darüber hinaus sind die Kontaktdaten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu erheben. Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.

